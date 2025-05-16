Успех в спорте — сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в рейтинг 50 самых богатых атлетов 2025

Кейс с деньгами. Фото: Pexels

Профессиональный спорт больше не просто арена для достижений и рекордов — это многомиллиардный бизнес, где звезды соревнуются не только за трофеи, но и за место на финансовом Олимпе. Чтобы попасть в рейтинг 50 самых богатых спортсменов мира в 2025 году, нужно было заработать больше, чем когда-либо прежде.

О том, какие суммы нужно зарабатывать, чтобы оказаться среди 50 самых богатых спортсменов мира в 2025 году, отмечается в материале Forbes.

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Сколько зарабатывают самые богатые спортсмены мира в 2025 году

Попасть в элитный список 50 самых богатых спортсменов планеты всегда было вызовом, но в 2025 году задача стала еще сложнее. Порог для входа в рейтинг поднялся до 53,6 миллиона долларов. А это:

на 19% больше, чем рекорд прошлого года, когда "входной билет" стоил 45,2 миллиона долларов;

почти вдвое больше, чем в 2017-м — тогда 27,2 миллиона долларов позволяли занять шестое место в мировом рейтинге.

В этом году шестая строчка досталась звездному форварду "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброну Джеймсу, который за последний год пополнил свой кошелек на 133,8 миллиона долларов до вычета налогов и гонораров агентам.

Однако даже такая сумма уступает нынешнему лидеру списка — футбольной мегазвезде Криштиану Роналду, который заработал 275 миллионов долларов. Это третий самый прибыльный год для действующего атлета в истории, по данным Forbes.

На чем больше всего зарабатывают спортсмены

Суммарно самые успешные 50 атлетов мира получили 4,23 миллиарда долларов доходов, что превышает прошлогодний рекорд в 3,88 миллиарда долларов. Из этой суммы более 1,04 миллиарда приходится на спонсорские соглашения, выступления на публике и другие коммерческие активности — на 11% больше по сравнению с 2024 годом (936 миллионов долларов) и почти на уровне абсолютного максимума 2023 года (1,08 миллиарда долларов).

В то же время основную часть прибыли спортсмены все же заработали на аренах — зарплаты, бонусы и призовые принесли им 3,19 миллиарда долларов, что на 67% больше, чем три года назад. Особенно заметен прорыв у гольфистов, которые воспользовались ростом премиальных благодаря созданию лиги LIV, профинансированной Саудовской Аравией. Это подтолкнуло к поднятию вознаграждений и на других соревнованиях.

Также на удивление выросли заработки баскетболистов. Стремительный рост доходов НБА позволяет ее игрокам выйти на новые финансовые вершины. В рейтинге представлены 16 баскетболистов — больше, чем из любого другого вида спорта.

Ожидается, что тенденция к росту доходов продолжится. С запуском новых масштабных телевизионных сделок НБА, которые стартуют уже со следующего сезона, в карманах игроков осядет еще больше миллионов.

Ранее мы писали, что американка Элис Уолтон, наследница торговой империи Walmart, уже длительное время удерживает первенство среди самых богатых женщин мира. В возрасте 75 лет она занимает 15-е место в глобальном рейтинге миллиардеров по версии Forbes, имея состояние в размере 101 миллиард долларов.

Также мы рассказывали, что Швейцария входит в число наиболее экономически развитых стран планеты. По объему валового внутреннего продукта она занимает 16-ю строчку в мире, а по уровню ВВП на душу населения даже опережает США. Такие высокие показатели достигаются благодаря стабильной экономической политике и эффективной системе оплаты труда.