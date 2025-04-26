Найбагатша людина Польщі — скільки має мільярдів і на чому заробив гроші

Бізнесмен Міхал Соловов. Фото: Reuters

У рейтингу найбагатших людей світу найбільше американців, що очевидно. Проте вистачає громадян інших країн, зокрема поляків. Цікаво дізнатися, хто очолює список польських мільярдерів і чим займається цей багатій.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто лідирує в рейтингу найбагатших людей Польщі.

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У кого з поляків найбільше грошей

Згідно з рейтингом Forbes, лише 10 громадян Польщі можуть похвалитися капіталом понад 1 млрд доларів. На вершині перебуває Міхал Соловов — 62-річний бізнесмен-автогонщик. Цікава комбінація діяльності, але хобі не завадило підприємцеві заробити 13,1 млрд доларів (станом на квітень 2025 року). Він опинився на 178-й сходинці глобального рейтингу.

Першим бізнес-проєктом Міхала Соловова був перепродаж німецьких автомобілів у Польщі з великою націнкою. Пізніше він заснував будівельну фірму Mitex, яка займалася зведенням будинків, саун і прокладанням комунікацій. Переїхавши до Варшави, підприємець спочатку присвятив себе мережі мінімаркетів Polish Life Improvement.

Польський мільярдер Міхал Соловов. Фото: скриншот

Згодом він продав частку акцій та купив ізраїльську компанію на межі банкрутства, яку перетворив на успішну медіакомпанію Echo Investment. Ще Соловов уклався в нерухомість, придбав низку провінційних видань і створив радіомережу. Тоді ж приєднався до Варшавської фондової біржі.

Нині основною бізнес-імперії Міхала є:

хімічна промисловість (компанія Synthos — один із найбільших виробників хімічної сировини в Польщі);

девелоперський бізнес (Echo Investment);

виробництво санітарної кераміки (торгова марка Cersanit);

виробництво паркету (Barlinek).

"Зростає вартість його енергетичних активів. Поряд із домінуючим у портфелі виробничим бізнесом у сфері синтетичних каучуків (Synthos) та матеріалів для інтерʼєру (Cersanit, Barlinek) мільярдер активно розвиває інвестиції в безвуглецеві джерела енергії, особливо в атомну енергетику", — йдеться в матеріалі Forbes.

Окрім Соловова, в рейтингу найбагатших людей світу опинилися поляки Томаш Бернацький (засновник торговельної мережі Dino), Єжи Старак (власник найбільшого фармацевтичного виробника в Польщі Polpharma), Зигмунт Солож-Жак (засновник Telewizja Polsat) та інші.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, наймолодшим мільярдером світу став спадкоємець німецької фармацевтичної компанії Йоганнес фон Баумбах. Йому лише 19 років, але статки хлопця оцінюються у 5,4 млрд доларів. Він посідає 650-ту позицію у глобальному рейтингу Forbes.

Також ми писали, що семеро українців опинилися у списку найбагатших людей світу за версією Forbes. Перше місце посів олігарх Рінат Ахметов зі статками 7,9 млрд доларів. Йому вдалося утриматися на 390-й позиції загального рейтингу мільярдерів.