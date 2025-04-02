Найбагатші українці в рейтингу Forbes — скільки мільярдів в Ахметова, Порошенка і Пінчука

Петро Порошенко. Фото: УНІАН

Кілька українців оновили позиції в американському рейтингу найбагатших людей світу. Станом на квітень 2025 року в список Forbes потрапили семеро осіб з українським громадянством. Їх сукупний капітал склав 17,9 млрд доларів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з українців потрапив у World’s Billionaires List та на якій позиції опинився.

Читайте також:

Найбагатші українці за версією Forbes

Українські мільярдери побудували свої бізнес-імперії здебільшого на харчовій промисловості, металах і корисних копалинах. Різниця між статками найбагатшого українця та найбільш заможної людини світу — Ілона Маска — становить 334,1 млрд доларів.

Українські мільярдери у рейтингу Forbes. Фото: Новини.LIVE

1 місце — Рінат Ахметов

Довгий час лідерство серед українців у рейтингу втримує власник ДТЕК і "Метінвесту" Рінат Ахметов. Він перебуває на 390-й позиції з розміром капіталу 7,9 млрд доларів. Всього за рік сума збільшилася майже вдвічі завдяки зростанню ринкової вартості активів. Інші причини збагачення Ахметова включають виплату дивідендів від підконтрольних бізнесів і дорожчання банку "ПУМБ".

2 місце — Віктор Пінчук

Його позиція у глобальному рейтингу — 1141-ша. Олігарх збільшив свої статки на 60% — з 1,2 млрд доларів до 3,2 млрд доларів. Головним активом Пінчука є бізнес-група "Інтерпайп", діяльність якої зосереджена на сталеливарній промисловості. Також він володіє холдингом GeoAlliance — одним із найбільших в секторі видобування газу і газового конденсату.

3 місце — Петро Порошенко

У 2025 році колишній президент України повернувся в рейтинг Forbes зі статками 1,8 млрд доларів, що дозволило опинитися на 1947-му місці. Згідно з його декларацією за 2024 рік, Порошенко збагатився на понад 4,6 млрд гривень. Капітал складається з дивідендів, коштів від цінних паперів і корпоративних прав, а також доходу від пов’язаних компаній.

4 місце — Андрій Веревський

Зі статками 1,4 млрд доларів президент холдингу "Кернел Групп" зайняв 2356-ту сходинку. Завдяки зростанню капіталізації підконтрольного Kernel до 2 млрд доларів йому вдалося повернутися у глобальний рейтинг багатіїв.

5-7 місця — Вадим Новинський, Костянтин Жеваго та Влад Яценко

Троє українців ділять між собою 2623-тю позицію в World’s Billionaires List. Вони володіють по 1,2 млрд доларів, а камбек у 2025 році стався для співзасновника сервісу банківських послуг Revolut Влада Яценко. Новинський є власником "Смарт-Холдингу" (промислово-інвестиційна група) та співвласником "Метінвесту" (група гірничо-металургійних компаній).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, за результатами частини деклараційної кампанії у 2025 році виявилося, що в Україні живе щонайменше 3186 офіційних мільйонерів. Саме стільки осіб відзвітували про доходи понад 1 млн гривень у 2024 році. А наймолодшому багатієві всього 3,5 років.

Також ми писали, що через сім тижнів після інавгурації Дональда Трампа п’ятеро найбагатших людей світу втратили сукупно 209 мільярдів доларів. Зменшення капіталу відчув Ілон Маск, який збіднів на 148 мільярдів доларів.