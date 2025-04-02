Самые богатые украинцы в рейтинге Forbes — сколько миллиардов в Ахметова, Порошенко и Пинчука

Петр Порошенко. Фото: УНИАН

Несколько украинцев обновили позиции в американском рейтинге самых богатых людей мира. По состоянию на апрель 2025 года в список Forbes попали семь человек с украинским гражданством. Их совокупный капитал составил 17,9 млрд долларов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из украинцев попал в World's Billionaires List и на какой позиции оказался.

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Самые богатые украинцы по версии Forbes

Украинские миллиардеры построили свои бизнес-империи в основном на пищевой промышленности, металлах и полезных ископаемых. Разница между капиталом самого богатого украинца и самого богатого человека мира — Илона Маска — составляет 334,1 млрд долларов.

Украинские миллиардеры в рейтинге Forbes. Фото: Новини.LIVE

1 место — Ринат Ахметов

Долгое время лидерство среди украинцев в рейтинге удерживает владелец ДТЭК и "Метинвеста" Ринат Ахметов. Он находится на 390-й позиции с размером капитала 7,9 млрд долларов. Всего за год сумма увеличилась почти вдвое благодаря росту рыночной стоимости активов. Другие причины обогащения Ахметова включают выплату дивидендов от подконтрольных бизнесов и удорожание банка "ПУМБ".

2 место — Виктор Пинчук

Его позиция в глобальном рейтинге — 1141-я. Олигарх увеличил свое состояние на 60% — с 1,2 млрд долларов до 3,2 млрд долларов. Главным активом Пинчука является бизнес-группа "Интерпайп", деятельность которой сосредоточена на сталелитейной промышленности. Также он владеет холдингом GeoAlliance — одним из крупнейших в секторе добычи газа и газового конденсата.

3 место — Петр Порошенко

В 2025 году бывший президент Украины вернулся в рейтинг Forbes с состоянием 1,8 млрд долларов, что позволило оказаться на 1947-м месте. Согласно его декларации за 2024 год, Порошенко обогатился на более 4,6 млрд гривен. Капитал состоит из дивидендов, средств от ценных бумаг и корпоративных прав, а также дохода от связанных компаний.

4 место — Андрей Веревский

С состоянием 1,4 млрд долларов президент холдинга "Кернел Групп" занял 2356-ю строчку. Благодаря росту капитализации подконтрольного Kernel до 2 млрд долларов ему удалось вернуться в глобальный рейтинг богачей.

5-7 места — Вадим Новинский, Константин Жеваго и Влад Яценко

Трое украинцев делят между собой 2623-ю позицию в World's Billionaires List. Они владеют по 1,2 млрд долларов, а камбэк в 2025 году произошел для сооснователя сервиса банковских услуг Revolut Влада Яценко. Новинский является владельцем "Смарт-Холдинга" (промышленно-инвестиционная группа) и совладельцем "Метинвеста" (группа горно-металлургических компаний).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, по результатам части декларационной кампании в 2025 году оказалось, что в Украине живет не менее 3186 официальных миллионеров. Именно столько человек отчитались о доходах свыше 1 млн гривен в 2024 году. А самому молодому богачу всего 3,5 года.

Также мы писали, что через семь недель после инаугурации Дональда Трампа пятеро самых богатых людей мира потеряли совокупно 209 миллиардов долларов. Уменьшение капитала ощутил Илон Маск, который обеднел на 148 миллиардов долларов.