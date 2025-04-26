Самый богатый человек Польши — сколько у него миллиардов и на чем заработал деньги

Бизнесмен Михал Соловов. Фото: Reuters

В рейтинге самых богатых людей мира больше всего американцев, что очевидно. Однако хватает граждан других стран, в частности поляков. Интересно узнать, кто возглавляет список польских миллиардеров и чем занимается этот богач.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто лидирует в рейтинге самых богатых людей Польши.

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У кого из поляков больше всего денег

Согласно рейтингу Forbes, всего 10 граждан Польши могут похвастаться капиталом более 1 млрд долларов. На вершине находится Михал Соловов — 62-летний бизнесмен-автогонщик. Интересная комбинация деятельности, но хобби не помешало предпринимателю заработать 13,1 млрд долларов (по состоянию на апрель 2025 года). Он оказался на 178-й строчке глобального рейтинга.

Первым бизнес-проектом Михала Соловова была перепродажа немецких автомобилей в Польше с большой наценкой. Позже он основал строительную фирму Mitex, которая занималась возведением домов, саун и прокладкой коммуникаций. Переехав в Варшаву, предприниматель сначала посвятил себя сети мини-маркетов Polish Life Improvement.

Польский миллиардер Михал Соловов. Фото: скриншот

Впоследствии он продал долю акций и купил израильскую компанию на грани банкротства, которую превратил в успешную медиа-компанию Echo Investment. Еще Соловов вложился в недвижимость, приобрел ряд провинциальных изданий и создал радиосеть. Тогда же присоединился к Варшавской фондовой бирже.

Сейчас основной бизнес-империи Михала является:

химическая промышленность (компания Synthos — один из крупнейших производителей химического сырья в Польше);

девелоперский бизнес (Echo Investment);

производство санитарной керамики (торговая марка Cersanit);

производство паркета (Barlinek).

"Растет стоимость его энергетических активов. Наряду с доминирующим в портфеле производственным бизнесом в сфере синтетических каучуков (Synthos) и материалов для интерьера (Cersanit, Barlinek) миллиардер активно развивает инвестиции в безуглеродные источники энергии, особенно в атомную энергетику", — говорится в материале Forbes.

Кроме Соловова, в рейтинге самых богатых людей мира оказались поляки Томаш Бернацкий (основатель торговой сети Dino), Ежи Старак (владелец крупнейшего фармацевтического производителя в Польше Polpharma), Зигмунт Солож-Жак (основатель Telewizja Polsat) и другие.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, самым молодым миллиардером мира стал наследник немецкой фармацевтической компании Йоханнес фон Баумбах. Ему всего 19 лет, но состояние парня оценивается в 5,4 млрд долларов. Он занимает 650-ю позицию в глобальном рейтинге Forbes.

Также мы писали, что семеро украинцев оказались в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Первое место занял олигарх Ринат Ахметов с состоянием 7,9 млрд долларов. Ему удалось удержаться на 390-й позиции общего рейтинга миллиардеров.