Наймолодший мільярдер у світі — хто він, чим займається та скільки має грошей

Багатій у 19 років — хто наймолодший мільярдер світу
Рейтинг наймолодших мільярдерів світу очолює спадкоємець німецької фармацевтичної компанії Boehringer Ingelheim. Йоганнесу фон Баумбаху всього 19 років, але його статки вже оцінюють у 5,4 млрд доларів. Як відомо, лише близько 12% найбагатших людей молодше 50 років, і з них 21% — молодше 30 років.
Про багатство Йоганнеса фон Баумбаха стало відомо зі світового рейтингу Forbes.
Що відомо про наймолодшого мільярдера
Компанія Boehringer Ingelheim займається виготовленням медичних лікарських засобів, ветеринарних і біологічних препаратів. За інформацією видання Deutsche Welle, вона відома у всьому світі, насамперед, двома виробами: засобом для лікування цукрового діабету другого типу Jardiance і препаратом для легеневих хворих Ofev.
Йоганнес фон Баумбах у віці 19 років зайняв 650 позицію світового рейтингу Forbes. Він як спадкоємець сімейного бізнесу володіє акціями Boehringer Ingelheim, а розмір особистого капіталу у 2025 році досяг 5,4 млрд доларів.
Про хлопця мало що відомо, він рідко з’являється в публічному просторі. З загальнодоступної інформації — Йоганнес любить кататися на лижах в Австрії. Що цікаво, у структурі Boehringer Ingelheim 14 членам родини належать рівні частки. Тож у переліку мільярдерів розмістилися:
- Франц фон Баумбах (23 роки);
- Катаріна фон Баумбах (25 років);
- Максиміліан фон Баумбах (27 років);
- Еріх фон Баумбах (52 роки);
- Губертус фон Баумбах (57 років);
- Ульріке фон Баумбах (83 роки).
Всі вони посідають 650 місце рейтингу зі статками 5,4 млрд доларів. За загальною кількістю молодих багатіїв (віком до 30 років) Німеччина посідає першу позицію. Потім йде Італія з трьома братами Дель Веккьо, які успадкували частину імперії EssilorLuxottica.
А найбагатшим німцем у 2025 році став засновник торгових мереж Lidl і Kaufland Дітер Шварц. Його капітал оцінили у 41,4 млрд доларів (37 місце). Найбагатша німкеня — співвласниця автомобілебудівного концерну BMW Сюзанне Клаттен з капіталом 25,2 млрд доларів (78 місце).
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, в рейтинг Forbes потрапили семеро українців. Найбагатшим у 2025 році став власник ДТЕК і "Метінвесту" Рінат Ахметов. Його статки оцінили у 7,9 млрд доларів. Друге місце серед українських мільярдерів зайняв Віктор Пінчук з капіталом 3,2 млрд доларів.
Також ми писали, що після запровадження митних тарифів у США світові багатії втратили сумарно понад 208 млрд доларів. Найбільше постраждали Марк Цукерберг і Джефф Безос. Бізнесмен Ілон Маск також залишився без частини капіталу.
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