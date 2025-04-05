Наймолодший мільярдер у світі — хто він, чим займається та скільки має грошей

Долари в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Рейтинг наймолодших мільярдерів світу очолює спадкоємець німецької фармацевтичної компанії Boehringer Ingelheim. Йоганнесу фон Баумбаху всього 19 років, але його статки вже оцінюють у 5,4 млрд доларів. Як відомо, лише близько 12% найбагатших людей молодше 50 років, і з них 21% — молодше 30 років.

Про багатство Йоганнеса фон Баумбаха стало відомо зі світового рейтингу Forbes.

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Що відомо про наймолодшого мільярдера

Компанія Boehringer Ingelheim займається виготовленням медичних лікарських засобів, ветеринарних і біологічних препаратів. За інформацією видання Deutsche Welle, вона відома у всьому світі, насамперед, двома виробами: засобом для лікування цукрового діабету другого типу Jardiance і препаратом для легеневих хворих Ofev.

Йоганнес фон Баумбах у віці 19 років зайняв 650 позицію світового рейтингу Forbes. Він як спадкоємець сімейного бізнесу володіє акціями Boehringer Ingelheim, а розмір особистого капіталу у 2025 році досяг 5,4 млрд доларів.

Про хлопця мало що відомо, він рідко з’являється в публічному просторі. З загальнодоступної інформації — Йоганнес любить кататися на лижах в Австрії. Що цікаво, у структурі Boehringer Ingelheim 14 членам родини належать рівні частки. Тож у переліку мільярдерів розмістилися:

Франц фон Баумбах (23 роки);

Катаріна фон Баумбах (25 років);

Максиміліан фон Баумбах (27 років);

Еріх фон Баумбах (52 роки);

Губертус фон Баумбах (57 років);

Ульріке фон Баумбах (83 роки).

Очільник Boehringer Ingelheim Губертус фон Баумбах. Фото: скриншот/YouTube

Всі вони посідають 650 місце рейтингу зі статками 5,4 млрд доларів. За загальною кількістю молодих багатіїв (віком до 30 років) Німеччина посідає першу позицію. Потім йде Італія з трьома братами Дель Веккьо, які успадкували частину імперії EssilorLuxottica.

А найбагатшим німцем у 2025 році став засновник торгових мереж Lidl і Kaufland Дітер Шварц. Його капітал оцінили у 41,4 млрд доларів (37 місце). Найбагатша німкеня — співвласниця автомобілебудівного концерну BMW Сюзанне Клаттен з капіталом 25,2 млрд доларів (78 місце).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в рейтинг Forbes потрапили семеро українців. Найбагатшим у 2025 році став власник ДТЕК і "Метінвесту" Рінат Ахметов. Його статки оцінили у 7,9 млрд доларів. Друге місце серед українських мільярдерів зайняв Віктор Пінчук з капіталом 3,2 млрд доларів.

Також ми писали, що після запровадження митних тарифів у США світові багатії втратили сумарно понад 208 млрд доларів. Найбільше постраждали Марк Цукерберг і Джефф Безос. Бізнесмен Ілон Маск також залишився без частини капіталу.