Самый молодой миллиардер в мире — кто он, чем занимается и сколько имеет денег

Доллары в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Рейтинг самых молодых миллиардеров мира возглавляет наследник немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim. Иоганнесу фон Баумбаху всего 19 лет, но его состояние уже оценивают в 5,4 млрд долларов. Как известно, лишь около 12% самых богатых людей моложе 50 лет, из них 21% — моложе 30 лет.

О богатстве Иоганнеса фон Баумбаха стало известно из мирового рейтинга Forbes.

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Что известно о самом молодом миллиардере

Компания Boehringer Ingelheim занимается изготовлением медицинских лекарственных средств, ветеринарных и биологических препаратов. По информации издания Deutsche Welle, она известна во всем мире, прежде всего, двумя продуктами: средством для лечения сахарного диабета второго типа Jardiance и препаратом для легочных больных Ofev.

Иоганнес фон Баумбах в возрасте 19 лет занял 650 позицию мирового рейтинга Forbes. Он как наследник семейного бизнеса владеет акциями Boehringer Ingelheim, а размер личного капитала в 2025 году достиг 5,4 млрд долларов.

О парне мало что известно, он редко появляется в публичном пространстве. Из общедоступной информации — Йоханнес любит кататься на лыжах в Австрии. Что интересно, в структуре Boehringer Ingelheim 14 членам семьи принадлежат равные доли. Поэтому в перечне миллиардеров разместились:

Франц фон Баумбах (23 года);

Катарина фон Баумбах (25 лет);

Максимилиан фон Баумбах (27 лет);

Эрих фон Баумбах (52 года);

Губертус фон Баумбах (57 лет);

Ульрике фон Баумбах (83 года).

Глава Boehringer Ingelheim Губертус фон Баумбах. Фото: скриншот/YouTube

Все они занимают 650 место рейтинга с состоянием 5,4 млрд долларов. По общему количеству молодых богачей (в возрасте до 30 лет) Германия занимает первую позицию. Затем идет Италия с тремя братьями Дель Веккьо, которые унаследовали часть империи EssilorLuxottica.

А самым богатым немцем в 2025 году стал основатель торговых сетей Lidl и Kaufland Дитер Шварц. Его капитал оценили в 41,4 млрд долларов (37 место). Самая богатая немка — совладелица автомобилестроительного концерна BMW Сюзанне Клаттен с капиталом 25,2 млрд долларов (78 место).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в рейтинг Forbes попали семь украинцев. Самым богатым в 2025 году стал владелец ДТЭК и "Метинвеста" Ринат Ахметов. Его состояние оценили в 7,9 млрд долларов. Второе место среди украинских миллиардеров занял Виктор Пинчук с капиталом 3,2 млрд долларов.

Также мы писали, что после введения таможенных тарифов в США мировые богачи потеряли суммарно более 208 млрд долларов. Больше всего пострадали Марк Цукерберг и Джефф Безос. Бизнесмен Илон Маск также остался без части капитала.