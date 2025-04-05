Самый молодой миллиардер в мире — кто он, чем занимается и сколько имеет денег

Богач в 19 лет — кто самый молодой миллиардер мира
Рейтинг самых молодых миллиардеров мира возглавляет наследник немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim. Иоганнесу фон Баумбаху всего 19 лет, но его состояние уже оценивают в 5,4 млрд долларов. Как известно, лишь около 12% самых богатых людей моложе 50 лет, из них 21% — моложе 30 лет.
О богатстве Иоганнеса фон Баумбаха стало известно из мирового рейтинга Forbes.
Что известно о самом молодом миллиардере
Компания Boehringer Ingelheim занимается изготовлением медицинских лекарственных средств, ветеринарных и биологических препаратов. По информации издания Deutsche Welle, она известна во всем мире, прежде всего, двумя продуктами: средством для лечения сахарного диабета второго типа Jardiance и препаратом для легочных больных Ofev.
Иоганнес фон Баумбах в возрасте 19 лет занял 650 позицию мирового рейтинга Forbes. Он как наследник семейного бизнеса владеет акциями Boehringer Ingelheim, а размер личного капитала в 2025 году достиг 5,4 млрд долларов.
О парне мало что известно, он редко появляется в публичном пространстве. Из общедоступной информации — Йоханнес любит кататься на лыжах в Австрии. Что интересно, в структуре Boehringer Ingelheim 14 членам семьи принадлежат равные доли. Поэтому в перечне миллиардеров разместились:
- Франц фон Баумбах (23 года);
- Катарина фон Баумбах (25 лет);
- Максимилиан фон Баумбах (27 лет);
- Эрих фон Баумбах (52 года);
- Губертус фон Баумбах (57 лет);
- Ульрике фон Баумбах (83 года).
Все они занимают 650 место рейтинга с состоянием 5,4 млрд долларов. По общему количеству молодых богачей (в возрасте до 30 лет) Германия занимает первую позицию. Затем идет Италия с тремя братьями Дель Веккьо, которые унаследовали часть империи EssilorLuxottica.
А самым богатым немцем в 2025 году стал основатель торговых сетей Lidl и Kaufland Дитер Шварц. Его капитал оценили в 41,4 млрд долларов (37 место). Самая богатая немка — совладелица автомобилестроительного концерна BMW Сюзанне Клаттен с капиталом 25,2 млрд долларов (78 место).
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в рейтинг Forbes попали семь украинцев. Самым богатым в 2025 году стал владелец ДТЭК и "Метинвеста" Ринат Ахметов. Его состояние оценили в 7,9 млрд долларов. Второе место среди украинских миллиардеров занял Виктор Пинчук с капиталом 3,2 млрд долларов.
Также мы писали, что после введения таможенных тарифов в США мировые богачи потеряли суммарно более 208 млрд долларов. Больше всего пострадали Марк Цукерберг и Джефф Безос. Бизнесмен Илон Маск также остался без части капитала.
Читайте Новини.LIVE!