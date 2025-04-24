Найбагатша холостячка світу — хто така Еліс Волтон і на чому заробила свої мільярди

Мільярдерка Еліс Волтон. Фото: Reuters

Лідерство у списку найбагатших мільярдерів серед жінок довший час займає американка Еліс Волтон — спадкоємиця корпорації роздрібної торгівлі Walmart. 75-річна багатійка зайняла 15-ту позицію у глобальному рейтингу Forbes зі статками 101 млрд доларів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про найбагатшу жінку світу.

Реклама

Читайте також:

На чому заробляє Еліс Волтон

Американський бізнесмен Сем Волтон залишив чотирьом дітям великий спадок — акції багатонаціональної корпорації роздрібної торгівлі Walmart та сімейної холдингової компанії Walton Enterprises. Видання Bloomberg припустило, що батько розділив частки капіталу порівну між спадкоємцями — Робом, Еліс, Джимом і Джоном.

Згідно з фінансовими показниками Companies Market Cap, ринкова капіталізація Walmart у квітні 2025 року становить понад 680 млрд доларів. Тож статки єдиної доньки в родині Сема Волтона базуються на надходженнях від продажу цінних паперів і дивідендів, а також на колекціонуванні предметів мистецтва та інвестиціях.

Відомо, що Еліс починала кар’єру в галузі фінансів, працюючи аналітиком у First Commerce Bank. Потім спробувала себе трейдером опціонів у біржовій брокерській фірмі E.F. Hutton. Жінка також перебувала на посаді віце-президента інвестиційного відділу Arvest Bank (належить родині Волтонів).

Найбагатша жінка світу Еліс Волтон. Фото: скриншот/YouTube

"У 1988 році Еліс заснувала інвестиційний банк Llama Co., де обіймала посаду головного виконавчого директора. Компанія закрилася після краху ринку облігацій у 1998 році", — констатували в Bloomberg.

З часом жінка відійшла від фінансової галузі та присвятила себе колекціонуванню предметів мистецтва. У 2011 році відкрила музей американського мистецтва "Кришталеві мости", витративши на реалізацію 50 млн доларів. Там Еліс розмістила свою приватну колекцію вартістю 500 млн доларів.

Багатійка володіє великою кількістю робіт, зокрема картинами Джона Сінгера Сарджента, Нормана Роквелла та Ашера Б. Дюрана. Свого часу мала цікаве хобі — розводила велику рогату худобу і коней на ранчо в Техасі. Також активно займається благодійністю: її фонд жертвує кошти на мистецтво, освіту та охорону здоров'я.

Щодо особистого життя, то Еліс Волтон була двічі одружена: перший чоловік — банкір із Луїзіани, другий займався будівництвом басейнів. Обидва шлюби закінчилися розлученням, а дітей американка не має.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, після запровадження мита на імпорт товарів у США Дональд Трамп втратив щонайменше 500 млн доларів. Станом на 2 квітня Forbes оцінив його статки в 4,7 млрд доларів, а вже через тиждень сума зменшилася до 4,2 млрд доларів. Вартість його приватних акцій різко впала.

Також ми писали, що імена можуть впливати на фінансову вдачу людей. Астрологи переконані: назвавши доньку Тетяною, Оленою або Катериною, батьки наділять її схильністю до збагачення. Серед чоловіків такий шанс мають Дмитри, Віктори і Бориси.