Самая богатая холостячка мира — кто такая Элис Уолтон и на чем заработала свои миллиарды

Миллиардер Элис Уолтон. Фото: Reuters

Лидерство в списке самых богатых миллиардеров среди женщин долгое время занимает американка Элис Уолтон — наследница корпорации розничной торговли Walmart. 75-летняя богачка заняла 15-ю позицию в глобальном рейтинге Forbes с состоянием 101 млрд долларов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о самой богатой женщине мира.

Реклама

Читайте также:

На чем зарабатывает Элис Уолтон

Американский бизнесмен Сэм Уолтон оставил четырем детям большое наследство — акции многонациональной корпорации розничной торговли Walmart и семейной холдинговой компании Walton Enterprises. Издание Bloomberg предположило, что отец разделил доли капитала поровну между наследниками — Робом, Элис, Джимом и Джоном.

Согласно финансовым показателям Companies Market Cap, рыночная капитализация Walmart в апреле 2025 года составляет более 680 млрд долларов. Поэтому состояние единственной дочери в семье Сэма Уолтона базируются на поступлениях от продажи ценных бумаг и дивидендов, а также на коллекционировании предметов искусства и инвестициях.

Известно, что Элис начинала карьеру в области финансов, работая аналитиком в First Commerce Bank. Затем попробовала себя трейдером опционов в биржевой брокерской фирме E.F. Hutton. Женщина также занимала должность вице-президента инвестиционного отдела Arvest Bank (принадлежит семье Уолтонов).

Самая богатая женщина мира Элис Уолтон. Фото: скриншот/YouTube

"В 1988 году Элис основала инвестиционный банк Llama Co., где занимала должность главного исполнительного директора. Компания закрылась после краха рынка облигаций в 1998 году", — констатировали в Bloomberg.

Со временем женщина отошла от финансовой отрасли и посвятила себя коллекционированию предметов искусства. В 2011 году открыла музей американского искусства "Хрустальные мосты", потратив на реализацию 50 млн долларов. Там Элис разместила свою частную коллекцию стоимостью 500 млн долларов.

Богачка владеет большим количеством работ, в частности картинами Джона Сингера Сарджента, Нормана Роквелла и Ашера Б. Дюрана. В свое время имела интересное хобби — разводила крупный рогатый скот и лошадей на ранчо в Техасе. Также активно занимается благотворительностью: ее фонд жертвует деньги на искусство, образование и здравоохранение.

Что касается личной жизни, то Элис Уолтон была дважды замужем: первый муж — банкир из Луизианы, второй занимался строительством бассейнов. Оба брака закончились разводом, а детей у американки нет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, после введения пошлины на импорт товаров в США Дональд Трамп потерял по меньшей мере 500 млн долларов. По состоянию на 2 апреля Forbes оценил его состояние в 4,7 млрд долларов, а уже через неделю сумма уменьшилась до 4,2 млрд долларов. Стоимость его частных акций резко упала.

Также мы писали, что имена могут влиять на финансовое везение людей. Астрологи убеждены: назвав дочь Татьяной, Еленой или Екатериной, родители наделят ее склонностью к обогащению. Среди мужчин такой шанс имеют Дмитрии, Викторы и Борисы.