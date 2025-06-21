Мыло и спреи от вампиров — какие странные товары продавали знаменитости (фото)

Реклама мыла от Сидни Суини. Фото: drsquatch/Instagram

История изобилует примерами странных бизнес-идей мировых знаменитостей. В жизни каждого актера, певца или музыканта может наступить период, когда хочется экспериментировать. Но часто это желание трансформируется в попытку распиарить себя (или заработать немного денег) с помощью нестандартных предпринимательских стратегий.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых странных бизнес-идеях мировых звезд.

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Мыло от Сидни Суини

Американская актриса выпустила бруски мыла, изготовленные из воды после купания. Товар поступил в продажу 6 июня 2025 года, но весь ассортимент раскупили за считанные минуты. Мыло под названием "Bathwater Bliss" ("Блаженство в ванне") создали в коллаборации с брендом натуральных средств личной гигиены Dr. Squatch.

Мыло от Сидни Суини. Фото: скриншот

По информации Independent, каждый брусок состоял из экстракта сосновой коры, песка для эксфолиации (отшелушивания) и капель воды из ванны Сидни Суини. Стоимость составляла 8 долларов, но впоследствии мыло появилось на eBay. Перекупщики установили цену от 100 до 2 000 долларов.

Империя Гвинет Пэлтроу

Актриса запустила проект Goop в далеком 2008 году, чтобы помочь людям сохранить красоту и здоровье. Кроме полезных советов, на сайте можно найти много странных товаров. За более чем 15 лет существования бренда Гвинет Пэлтроу выпустила немало эксклюзивов, которые обсуждал весь мир.

Свеча от Гвинет Пэлтроу. Фото: скриншот

Среди ее печально известной продукции можно вспомнить свечи "с ароматом вагины", спреи от энергетических вампиров, нефритовые яйца, наклейки из материала NASA, бумагу для самокруток с золотым напылением и др. Эти изделия должны были защитить ауру от психологического нападения, изгнать плохие вибрации, повысить сексуальную энергии.

Похоронные ритуалы Кэти Прайс

Еще одна странная бизнес-идея появилась у британской модели Кэти Прайс, известной своими фотосессиями для Playboy. Она решила создать розовые гробы, инкрустированные кристаллами, чтобы родственники в скорби могли устроить своим близким особое прощание. Изюминкой дизайна должны были стать полусферы на уровне груди покойного. Очевидно, идея модели не увенчалась успехом.

Розовый гроб от Кэти Прайс. Фото: скриншот

Напомним, известные звезды украинского спорта выбирают шикарные курорты для отдыха. Мы узнали, куда любят ездить Александр Зинченко, Ярослава Магучих, Андрей Лунин, Александр Усик, Ольга Харлан и другие топовые персоналии.

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