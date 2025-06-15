Магучіх, Зінченко, Усик та інші — куди їздять у відпустку українські спортсмени (фото)

Спортсмени у відпустці — де відпочивають топові чемпіони України
Спортсмени також відпочивають на курортах. Після виснажливих сезонів у них починається довгоочікувана відпустка. Цікаво дізнатися, куди їздять топові спортивні зірки України.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які країни обирають для відпочинку відомі українські спортсмени.
Олександр Зінченко
Гравець національної збірної України Олександр Зінченко з дружиною Владою Седан поїхали на відпочинок в Об’єднані Арабські Емірати. Обраниця футболіста опублікувала фото в Instagram з розкішного готелю в Дубай — Jumeirah Marsa Al Arab. Відомо, що сімейний люкс там коштує 9 500 євро на двох за тиждень (орієнтовно 445 000 грн).
Ярослава Магучіх
На власній сторінці в Instagram олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту показала кадри з відпочинку в Туреччині. Дівчина розповіла, чим займалася за кордоном після завершення спортивного сезону: багато їла, не вилазила з води, вчила румбу і зумбу, спробувала всі водні розваги, виходила на розминку, багато гуляла.
Андрій Лунін
Голкіпер мадридського Реала відправився у відпустку з дружиною Анастасією на Балеарські острови. Перед поїздкою в Канаду на товариський турнір Canadian Shield гравець української збірної вирішив відпочити на Мальорці. Судячи з геолокації на фото в Instagram, подружжя поселилося в готелі Ikos Porto Petro. Тиждень перебування там за системою "все включено" коштує до 12 000 євро на двох.
Олександр Усик
У 2024 році боксер вирушив на відпочинок в Іспанію. Після поєдинку з британцем Тайсоном Ф’юрі українець зупинився у Марбельї. Дружина абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Катерина неодноразово публікувала світлини в соціальній мережі Instagram, а діти подружжя взяли участь у місцевих змаганнях з дзюдо.
Руслан Малиновський
Сім’я українського футболіста Руслана Малиновського у 2023 році відпочивала в Італії. Дружина Роксана поділилася світлинами з гір, а не моря — пара вирушила в Альпи. Загалом на Instagram-сторінці дівчини є багато фотографій з Італії: нещодавно Руслан і Роксана проводили час у місті Піза. Звісно, кадр біля Пізанської вежі присутній.
Ольга Харлан
Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка поділилася з підписниками в Instagram, як проводила час із сестрою в Римі. Там спортсменка відпочивала, насолоджуючись неймовірною місцевою архітектурою. У 2024 році вона відвідала популярний туристичний об'єкт у США — національну зону відпочинку каньйону Глен в Арізоні.
Нагадаємо, туристка показала захмарні ціни в турецькому McDonald's. Біг-мак обійшовся у 20 євро, тобто майже 1000 грн. За два потрійних чізбургера, середню колу та фанту дівчина заплатила 44 євро (приблизно 2 115 грн).
Також ми писали, що в деяких регіонах Італії посилено боряться з туристами, які ходять у купальниках за межами пляжу. За таке порушення можуть оштрафувати на 500 євро. Заборона поширюється на прогулянки містами узбережжя з оголеним торсом.
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