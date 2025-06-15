Магучіх, Зінченко, Усик та інші — куди їздять у відпустку українські спортсмени (фото)

Ярослава Магучіх. Фото: rosya_dp/Instagram

Спортсмени також відпочивають на курортах. Після виснажливих сезонів у них починається довгоочікувана відпустка. Цікаво дізнатися, куди їздять топові спортивні зірки України.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які країни обирають для відпочинку відомі українські спортсмени.

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Олександр Зінченко

Гравець національної збірної України Олександр Зінченко з дружиною Владою Седан поїхали на відпочинок в Об’єднані Арабські Емірати. Обраниця футболіста опублікувала фото в Instagram з розкішного готелю в Дубай — Jumeirah Marsa Al Arab. Відомо, що сімейний люкс там коштує 9 500 євро на двох за тиждень (орієнтовно 445 000 грн).

Футболіст Олександр Зінченко. Фото: zinchenko/Instagram

Ярослава Магучіх

На власній сторінці в Instagram олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту показала кадри з відпочинку в Туреччині. Дівчина розповіла, чим займалася за кордоном після завершення спортивного сезону: багато їла, не вилазила з води, вчила румбу і зумбу, спробувала всі водні розваги, виходила на розминку, багато гуляла.

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. Фото: rosya_dp/Instagram

Андрій Лунін

Голкіпер мадридського Реала відправився у відпустку з дружиною Анастасією на Балеарські острови. Перед поїздкою в Канаду на товариський турнір Canadian Shield гравець української збірної вирішив відпочити на Мальорці. Судячи з геолокації на фото в Instagram, подружжя поселилося в готелі Ikos Porto Petro. Тиждень перебування там за системою "все включено" коштує до 12 000 євро на двох.

Футболіст Андрій Лунін із дружиною. Фото: скриншот/Instagram

Олександр Усик

У 2024 році боксер вирушив на відпочинок в Іспанію. Після поєдинку з британцем Тайсоном Ф’юрі українець зупинився у Марбельї. Дружина абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Катерина неодноразово публікувала світлини в соціальній мережі Instagram, а діти подружжя взяли участь у місцевих змаганнях з дзюдо.

Олександр Усик із родиною на відпочинку. Фото: скриншот/Instagram

Руслан Малиновський

Сім’я українського футболіста Руслана Малиновського у 2023 році відпочивала в Італії. Дружина Роксана поділилася світлинами з гір, а не моря — пара вирушила в Альпи. Загалом на Instagram-сторінці дівчини є багато фотографій з Італії: нещодавно Руслан і Роксана проводили час у місті Піза. Звісно, кадр біля Пізанської вежі присутній.

Футболіст Руслан Малиновський з дружиною. Фото: roksana_m7/Instagram

Ольга Харлан

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка поділилася з підписниками в Instagram, як проводила час із сестрою в Римі. Там спортсменка відпочивала, насолоджуючись неймовірною місцевою архітектурою. У 2024 році вона відвідала популярний туристичний об'єкт у США — національну зону відпочинку каньйону Глен в Арізоні.

Фехтувальниця Ольга Харлан. Фото: olgakharlan/Instagram

Нагадаємо, туристка показала захмарні ціни в турецькому McDonald's. Біг-мак обійшовся у 20 євро, тобто майже 1000 грн. За два потрійних чізбургера, середню колу та фанту дівчина заплатила 44 євро (приблизно 2 115 грн).

Також ми писали, що в деяких регіонах Італії посилено боряться з туристами, які ходять у купальниках за межами пляжу. За таке порушення можуть оштрафувати на 500 євро. Заборона поширюється на прогулянки містами узбережжя з оголеним торсом.