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Главная Экономика Спортсмены в отпуске — где отдыхают топовые чемпионы Украины

Спортсмены в отпуске — где отдыхают топовые чемпионы Украины

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Дата публикации 15 июня 2025 10:12
Магучих, Зинченко, Усик и другие — куда ездят в отпуск украинские спортсмены (фото)
Ярослава Магучих. Фото: rosya_dp/Instagram
Ключові моменти Александр Зинченко Ярослава Магучих Андрей Лунин Александр Усик Руслан Малиновский Ольга Харлан

Спортсмены тоже отдыхают на курортах. После изнурительных сезонов у них начинается долгожданный отпуск. Интересно узнать, куда ездят топовые спортивные звезды Украины.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие страны выбирают для отдыха известные украинские спортсмены.

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Александр Зинченко

Игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко с супругой Владой Седан поехали на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Избранница футболиста опубликовала фото в Instagram из роскошного отеля в Дубай — Jumeirah Marsa Al Arab. Известно, что семейный люкс там стоит 9 500 евро на двоих за неделю (ориентировочно 445 000 грн).

Олександр Зінченко
Футболист Александр Зинченко. Фото: zinchenko/Instagram

Ярослава Магучих

На собственной странице в Instagram олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту показала кадры с отдыха в Турции. Девушка рассказала, чем занималась за границей после завершения спортивного сезона: много ела, не вылезала из воды, учила румбу и зумбу, попробовала все водные развлечения, выходила на разминку, много гуляла.

Ярослава Магучіх
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. Фото: rosya_dp/Instagram

Андрей Лунин

Голкипер мадридского Реала отправился в отпуск с супругой Анастасией на Балеарские острова. Перед поездкой в Канаду на товарищеский турнир Canadian Shield игрок украинской сборной решил отдохнуть на Мальорке. Судя по геолокации на фото в Instagram, супруги поселились в отеле Ikos Porto Petro. Неделя пребывания там по системе "все включено" стоит до 12 000 евро на двоих.

Андрій Лунін з дружиною
Футболист Андрей Лунин с женой. Фото: скриншот/Instagram

Александр Усик

В 2024 году боксер отправился на отдых в Испанию. После поединка с британцем Тайсоном Фьюри украинец остановился в Марбелье. Жена абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Екатерина неоднократно публиковала фотографии в социальной сети Instagram, а дети супругов приняли участие в местных соревнованиях по дзюдо.

Олександр Усик
Александр Усик с семьей на отдыхе. Фото: скриншот/Instagram

Руслан Малиновский

Семья украинского футболиста Руслана Малиновского в 2023 году отдыхала в Италии. Жена Роксана поделилась фотографиями с гор, а не моря — пара отправилась в Альпы. В целом на Instagram-странице девушки есть много фотографий из Италии: недавно Руслан и Роксана проводили время в городе Пиза. Конечно, кадр возле Пизанской башни присутствует.

Руслан Малиновський
Футболист Руслан Малиновский с женой. Фото: roksana_m7/Instagram

Ольга Харлан

Украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка поделилась с подписчиками в Instagram, как проводила время с сестрой в Риме. Там спортсменка отдыхала, наслаждаясь невероятной местной архитектурой. В 2024 году она посетила популярный туристический объект в США — национальную зону отдыха каньона Глен в Аризоне.

Ольга Харлан
Фехтовальщица Ольга Харлан. Фото: olgakharlan/Instagram

Напомним, туристка показала заоблачные цены в турецком McDonald's. Биг-мак обошелся в 20 евро, то есть почти 1000 грн. За два тройных чизбургера, среднюю колу и фанту девушка заплатила 44 евро (примерно 2 115 грн).

Также мы писали, что в некоторых регионах Италии усиленно борются с туристами, которые ходят в купальниках за пределами пляжа. За такое нарушение могут оштрафовать на 500 евро. Запрет распространяется на прогулки по городам побережья с обнаженным торсом.

отдых Александр Усик отпуск Александр Зинченко Ярослава Магучих спортсмены
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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