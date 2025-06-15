Магучих, Зинченко, Усик и другие — куда ездят в отпуск украинские спортсмены (фото)

Спортсмены в отпуске — где отдыхают топовые чемпионы Украины
Спортсмены тоже отдыхают на курортах. После изнурительных сезонов у них начинается долгожданный отпуск. Интересно узнать, куда ездят топовые спортивные звезды Украины.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие страны выбирают для отдыха известные украинские спортсмены.
Александр Зинченко
Игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко с супругой Владой Седан поехали на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Избранница футболиста опубликовала фото в Instagram из роскошного отеля в Дубай — Jumeirah Marsa Al Arab. Известно, что семейный люкс там стоит 9 500 евро на двоих за неделю (ориентировочно 445 000 грн).
Ярослава Магучих
На собственной странице в Instagram олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту показала кадры с отдыха в Турции. Девушка рассказала, чем занималась за границей после завершения спортивного сезона: много ела, не вылезала из воды, учила румбу и зумбу, попробовала все водные развлечения, выходила на разминку, много гуляла.
Андрей Лунин
Голкипер мадридского Реала отправился в отпуск с супругой Анастасией на Балеарские острова. Перед поездкой в Канаду на товарищеский турнир Canadian Shield игрок украинской сборной решил отдохнуть на Мальорке. Судя по геолокации на фото в Instagram, супруги поселились в отеле Ikos Porto Petro. Неделя пребывания там по системе "все включено" стоит до 12 000 евро на двоих.
Александр Усик
В 2024 году боксер отправился на отдых в Испанию. После поединка с британцем Тайсоном Фьюри украинец остановился в Марбелье. Жена абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Екатерина неоднократно публиковала фотографии в социальной сети Instagram, а дети супругов приняли участие в местных соревнованиях по дзюдо.
Руслан Малиновский
Семья украинского футболиста Руслана Малиновского в 2023 году отдыхала в Италии. Жена Роксана поделилась фотографиями с гор, а не моря — пара отправилась в Альпы. В целом на Instagram-странице девушки есть много фотографий из Италии: недавно Руслан и Роксана проводили время в городе Пиза. Конечно, кадр возле Пизанской башни присутствует.
Ольга Харлан
Украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка поделилась с подписчиками в Instagram, как проводила время с сестрой в Риме. Там спортсменка отдыхала, наслаждаясь невероятной местной архитектурой. В 2024 году она посетила популярный туристический объект в США — национальную зону отдыха каньона Глен в Аризоне.
Напомним, туристка показала заоблачные цены в турецком McDonald's. Биг-мак обошелся в 20 евро, то есть почти 1000 грн. За два тройных чизбургера, среднюю колу и фанту девушка заплатила 44 евро (примерно 2 115 грн).
Также мы писали, что в некоторых регионах Италии усиленно борются с туристами, которые ходят в купальниках за пределами пляжа. За такое нарушение могут оштрафовать на 500 евро. Запрет распространяется на прогулки по городам побережья с обнаженным торсом.
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