Отдых возле океана — какие курорты all inclusive выбрать туристам летом 2025

Побережье океана. Фото: Tripadvisor

Отдых у моря привлекает путешественников своей бюджетностью. Зато курорты на океанском побережье стоят дороже, но обеспечивают туристов незабываемыми впечатлениями. Мы узнали, куда могут поехать украинцы летом 2025 года по системе обслуживания "все включено".

Сайт Новини.LIVE рассказывает о курортах all inclusive на океанском побережье.

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Курорты возле океана

Стоит обратить внимание на побережье северной части Атлантического океана, в частности Португалию. Поселение на неделю в трехзвездочном отеле Aparthotel Monica Isabel (Албуфейра) будет стоить туристам 82 412 грн. Цена включает перелет из Варшавы, групповой трансфер, питание all inclusive и медицинское страхование. Отель расположен буквально возле городского пляжа.

Отель в Португалии. Фото: скриншот

Немного дешевле обойдется отдых на Шри-Ланке. Остров расположен в северной части Индийского океана на расстоянии 31 км от юго-восточного побережья Индии. Проживание в четырехзвездочном отеле Tangerine Beach в течение шести дней по системе обслуживания "все включено" стоит 55 222 грн. Из окон открывается невероятный вид на океанские воды.

Отель на Шри-Ланке. Фото: скриншот

Третья альтернатива — Таиланд. Туристы давно облюбовали эту страну в Юго-Восточной Азии. Отдых в пятизвездочном отеле Graceland Khao Lak обойдется туристам в 81 693 грн за шесть дней. Современный курорт предлагает путешественникам чистый пляж, тропики и комфорт. Благодаря развитой инфраструктуре гости Таиланда получат все необходимые удобства.

Отель в Таиланде. Фото: скриншот

Напомним, звезды Голливуда выбирают для отдыха шикарные курорты. Поп-дива Кайли Миноуг ездила в Испанию, телеведущая Опра Уинфри — на остров Антигуа и Барбуда, певица Кристина Агилера — на Ямайку, актер Орландо Блум — во Францию.

Также мы писали, какие курорты лучше всего подойдут для интровертов. Там минимум туристов, нетронутая природа и спокойная атмосфера. Хорошим вариантом являются Острова Кука и маленький городок Ксамил на южном побережье Албании.