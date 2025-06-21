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Головна Економіка Ідеальні курорти для інтровертів — де недорого відпочити у 2025

Ідеальні курорти для інтровертів — де недорого відпочити у 2025

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Дата публікації: 21 червня 2025 11:15
Бюджетні курорти для інтровертів — де спокійно відпочити у 2025 році
Відпочинок на острові. Фото: Tripadvisor
Ключові моменти Курорти для інтровертів 2025 Що ще варто знати українцям

Відпочинок на морі часто супроводжується метушнею, натовпами туристів, галасом тощо. Інтровертам некомфортно перебувати в таких місцях. Але існують бюджетні курорти, де переважає спокійна атмосфера, немає великої кількості мандрівників, можна насолодитися усамітненням і красою природи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди поїхати на відпочинок інтровертам у 2025 році.

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Курорти для інтровертів 2025

Стандартні туристичні напрямки швидко втомлюють інтровертів, оскільки вони потребують більше часу для відновлення енергії. Подорож, яка передбачає постійний контакт із людьми, може перетворитися на стресовий досвід. Аби не пошкодувати про поїздку, необхідно вибирати менш людні напрямки, бронювати житло із самостійним заселенням тощо.

Хорошим варіантом є Аваруа — столиця держави Острови Кука. Формально це частина Нової Зеландії, але територіально вони розташовані досить далеко від архіпелагу. Локація вільна від натовпів туристів, а місцевими мешканцями є полінезійські аборигени. Острови Кука — ідеальне місце для релаксу на океанському узбережжі.

Острови Кука
Аваруа, Острови Кука. Фото: Tripadvisor

Якщо бронювати поселення на липень, то шестиденне проживання у місцевому готелі обійдеться від 21 790 грн. Лише за 500 доларів мандрівники отримають відпочинок на тропічному пляжі, який не поступається Мальдівам і Сейшелам.

Якщо подорож видається далекою, можна обрати альтернативний варіант — маленьке містечко Ксаміл на південному узбережжі Албанії. Мальовничий курорт часто порівнюють із популярними Мальдівами і Гавайями: там є усамітнені пляжі, вкриті дрібно перетертою галькою та білим піском, багато архітектурних/природних пам'яток.

Албанія
Ксаміл, Албанія. Фото: Tripadvisor

За шість ночей у двомісному номері потрібно заплатити мінімум 10 604 грн. Трохи грошей доведеться відкласти на харчування, дорогу і дрібні потреби. Відпочиваючи в Албанії, осередку середземноморського клімату, інтроверти отримають максимум задоволення за доступними цінами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть відпочити на райському острові. Поїздка на Крит у липні коштуватиме туристам від 39 821 грн за сім днів проживання у тризірковому готелі за системою обслуговування "все включено". Або альтернатива — Майорка, де не сильно дорожче.

Також ми писали, що популярним туристичним місцем є Мадагаскар. У 2023 році його відвідало понад 126 000 осіб. Острів — четвертий за величиною у світі, він розташований на південно-східному узбережжі Африки і приваблює мандрівників незайманою природою.

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Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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