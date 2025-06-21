Бюджетные курорты для интровертов — где спокойно отдохнуть в 2025 году

Отдых на острове. Фото: Tripadvisor

Отдых на море часто сопровождается суетой, толпами туристов, шумом и тому подобным. Интровертам некомфортно находиться в таких местах. Но существуют бюджетные курорты, где преобладает спокойная атмосфера, нет большого количества путешественников, можно насладиться уединением и красотой природы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда поехать на отдых интровертам в 2025 году.

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Курорты для интровертов 2025

Стандартные туристические направления быстро утомляют интровертов, поскольку им нужно больше времени для восстановления энергии. Путешествие, которое предусматривает постоянный контакт с людьми, может превратиться в стрессовый опыт. Чтобы не пожалеть о поездке, необходимо выбирать менее людные направления, бронировать жилье с самостоятельным заселением.

Хорошим вариантом является Аваруа — столица государства Острова Кука. Формально это часть Новой Зеландии, но территориально они находятся достаточно далеко от архипелага. Локация свободна от толп туристов, а местными жителями являются полинезийские аборигены. Острова Кука — идеальное место для релакса на океанском побережье.

Аваруа, Острова Кука. Фото: Tripadvisor

Если бронировать поселение на июль, то шестидневное проживание в местном отеле обойдется от 21 790 грн. Всего за 500 долларов путешественники получат отдых на тропическом пляже, который не уступает Мальдивам и Сейшелам.

Если путешествие кажется далеким, можно выбрать альтернативный вариант — маленький городок Ксамил на южном побережье Албании. Живописный курорт часто сравнивают с популярными Мальдивами и Гавайями: там есть уединенные пляжи, покрытые мелко перетертой галькой и белым песком, много архитектурных/природных достопримечательностей.

Ксамил, Албания. Фото: Tripadvisor

За шесть ночей в двухместном номере нужно заплатить минимум 10 604 грн. Немного денег придется отложить на питание, дорогу и мелкие нужды. Отдыхая в Албании, средоточии средиземноморского климата, интроверты получат максимум удовольствия по доступным ценам.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут отдохнуть на райском острове. Поездка на Крит в июле будет стоить туристам от 39 821 грн за семь дней проживания в трехзвездочном отеле по системе обслуживания "все включено". Или альтернатива — Майорка, где не на много дороже.

Также мы писали, что популярным туристическим местом является Мадагаскар. В 2023 году его посетило более 126 000 человек. Остров — четвертый по величине в мире, он расположен на юго-восточном побережье Африки и привлекает путешественников нетронутой природой.