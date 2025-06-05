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Країна в Африці з найунікальнішою дикою природою у світі

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Дата публікації: 5 червня 2025 11:48
Острів в Африці з унікальною природою та фауною — де провести відпустку
Природа Мадагаскару. Фото: tripadvisor.com

Африка стає все більш серед туристів з усіх куточків світу. Минуло року континент відвідало 74 мільйони людей.

Про це пише Daily Express

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Чому варто побувати на острові Мадагаскар 

Не заслужено непопулярна серед туристів острівна країна Мадагаскар, яку минулого року відвідало трохи більше 126 000 осіб. Вона розташована на південно-східному узбережжі Африки та є четвертим за величиною островом у світі і другою за величиною острівною країною.

Мадагаскар вражає туристів незайманим національними парками, де туристи зможуть поспостерігати за китовими акулами і горбатими китами в їхньому природному середовищі.

Відколи острів відокремився від Африканського континенту (приблизно 160 мільйонів років тому) на ньому сформувалася унікальна екосистема та дика природа. Приблизно 95% рептилій Мадагаскару, 89% рослин і 92% ссавців не зустрічаються більше ніде на Землі.

На острові також росте понад 11 000 ендемічних видів рослин, у тому числі сім видів баобабів.

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Краса Мадагаскару. Фото: tripadvisor.com

Мадагаскар також є домівкою для величезного розмаїття ссавців, рептилій та амфібій. Зокрема, острів є домом для шовковистого сифака — лемура, який є одним з найрідкісніших ссавців на землі. Його називають "ангелом лісу" через красиве та біле хутро.

Нагадаємо, раніше ми писали про місто в Європі з атмосферними барами та красивими фіордами. Також ми ділилися цінними порадами з туристами, які бояться літати.

подорож відпустка Африка дикі тварини туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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