Острів в Африці з унікальною природою та фауною — де провести відпустку

Країна в Африці з найунікальнішою дикою природою у світі
Африка стає все більш серед туристів з усіх куточків світу. Минуло року континент відвідало 74 мільйони людей.
Про це пише Daily Express.
Чому варто побувати на острові Мадагаскар
Не заслужено непопулярна серед туристів острівна країна Мадагаскар, яку минулого року відвідало трохи більше 126 000 осіб. Вона розташована на південно-східному узбережжі Африки та є четвертим за величиною островом у світі і другою за величиною острівною країною.
Мадагаскар вражає туристів незайманим національними парками, де туристи зможуть поспостерігати за китовими акулами і горбатими китами в їхньому природному середовищі.
Відколи острів відокремився від Африканського континенту (приблизно 160 мільйонів років тому) на ньому сформувалася унікальна екосистема та дика природа. Приблизно 95% рептилій Мадагаскару, 89% рослин і 92% ссавців не зустрічаються більше ніде на Землі.
На острові також росте понад 11 000 ендемічних видів рослин, у тому числі сім видів баобабів.
Мадагаскар також є домівкою для величезного розмаїття ссавців, рептилій та амфібій. Зокрема, острів є домом для шовковистого сифака — лемура, який є одним з найрідкісніших ссавців на землі. Його називають "ангелом лісу" через красиве та біле хутро.
Нагадаємо, раніше ми писали про місто в Європі з атмосферними барами та красивими фіордами. Також ми ділилися цінними порадами з туристами, які бояться літати.
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