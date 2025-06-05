Остров в Африке с уникальной природой и фауной - где провести отпуск

Природа Мадагаскара. Фото: tripadvisor.com

Африка становится все более среди туристов со всех уголков мира. В прошлом году континент посетило 74 миллиона человек.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Почему стоит побывать на острове Мадагаскар

Незаслуженно непопулярна среди туристов островная страна Мадагаскар, которую в прошлом году посетило чуть более 126 000 человек. Она расположена на юго-восточном побережье Африки и является четвертым по величине островом в мире и второй по величине островной страной.

Мадагаскар поражает туристов нетронутыми национальными парками, где туристы смогут понаблюдать за китовыми акулами и горбатыми китами в их естественной среде обитания.

С тех пор как остров отделился от Африканского континента (примерно 160 миллионов лет назад) на нем сформировалась уникальная экосистема и дикая природа. Примерно 95% рептилий Мадагаскара, 89% растений и 92% млекопитающих не встречаются больше нигде на Земле.

На острове также произрастает более 11 000 эндемичных видов растений, в том числе семь видов баобабов.

Красота Мадагаскара. Фото: tripadvisor.com

Мадагаскар также является домом для огромного разнообразия млекопитающих, рептилий и амфибий. В частности, остров является домом для шелковистого сифака — лемура, который является одним из самых редких млекопитающих на земле. Его называют "ангелом леса" из-за красивого и белого меха.

Напомним, ранее мы писали о городе в Европе с атмосферными барами и красивыми фьордами. Также мы делились ценными советами с туристами, которые боятся летать.