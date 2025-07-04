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Эти курорты разочаровали туристов — их решительно не рекомендуют

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 10:09
Популярные курорты все включено — где туристам не понравился отдых
Куротный отдых. Фото: Tripadvisor

Отдых на курорте all inclusive не всегда оправдывает ожидания путешественников. Кто-то может разочароваться в отеле, кому-то не понравится атмосфера или обслуживание, кто-то пожалуется на отсутствие развлечений, кроме загорания на пляже. Причины разные, но результат один: туристы жалеют, что потратили столько денег на неудачное путешествие.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курорты не стоят своих денег.

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Ямайка

Островное государство Северной Америки привлекает многих путешественников. Но на один из местных отелей неоднократно жаловались туристы. Речь идет о Grand Palladium в городе Пойнт-Лусеа. За шесть дней проживания там нужно отдать 132 349 грн, и это сумма уже со скидкой 38%. Гости порекомендовали не вводиться в заблуждение высокой стоимостью.

Один из посетителей отеля опубликовал видео в YouTube и рассказал о своем опыте пребывания на курорте. Он пожаловался на плохое обслуживание, постоянные задержки, ужасный менеджмент и даже клопов в номере. По его словам, руководство отказалось взять ответственность за вредителей.

Ямайка
Курорт на Ямайке. Фото: booking.com

Греция

Многие украинцы выбирают остров Крит местом летнего отдыха. Там есть бюджетные курорты, поэтому не обязательно тратить большие суммы. Например, Summer Beach, в отличие от других отелей по системе "все включено", не полностью опустошит ваш кошелек. На фото показывают чистые, современные номера, большой бассейн и относительную близость к пляжу.

Но внешняя картинка может быть обманчивой. Некоторые гости разочаровались своим пребыванием в Summer Beach. Один из туристов пожаловался на глубину бассейна, что не подходит для отдыха с детьми. Других отдыхающих беспокоило равнодушие персонала к просьбам жильцов, отсутствие кондиционеров в номерах и мерцание света.

Греція
Отель на острове Крит. Фото: booking.com

Напомним, на многих курортах действуют скидки в летний сезон. Украинцы могут заплатить на 15% меньше за поселение в четырехзвездочном отеле Турции, где присутствует обслуживание all inclusive. В Болгарии и Греции дают скидки 16% на отдых.

Также мы писали, на каких популярных курортах можно отдохнуть за 1000 евро в течение недели. Неплохими вариантами для туристов будет поездка в Испанию, Грецию или на Кипр. Там обслуживают клиентов по системе "все включено".

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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