Популярные курорты все включено — где туристам не понравился отдых

Эти курорты разочаровали туристов — их решительно не рекомендуют
Отдых на курорте all inclusive не всегда оправдывает ожидания путешественников. Кто-то может разочароваться в отеле, кому-то не понравится атмосфера или обслуживание, кто-то пожалуется на отсутствие развлечений, кроме загорания на пляже. Причины разные, но результат один: туристы жалеют, что потратили столько денег на неудачное путешествие.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курорты не стоят своих денег.
Ямайка
Островное государство Северной Америки привлекает многих путешественников. Но на один из местных отелей неоднократно жаловались туристы. Речь идет о Grand Palladium в городе Пойнт-Лусеа. За шесть дней проживания там нужно отдать 132 349 грн, и это сумма уже со скидкой 38%. Гости порекомендовали не вводиться в заблуждение высокой стоимостью.
Один из посетителей отеля опубликовал видео в YouTube и рассказал о своем опыте пребывания на курорте. Он пожаловался на плохое обслуживание, постоянные задержки, ужасный менеджмент и даже клопов в номере. По его словам, руководство отказалось взять ответственность за вредителей.
Греция
Многие украинцы выбирают остров Крит местом летнего отдыха. Там есть бюджетные курорты, поэтому не обязательно тратить большие суммы. Например, Summer Beach, в отличие от других отелей по системе "все включено", не полностью опустошит ваш кошелек. На фото показывают чистые, современные номера, большой бассейн и относительную близость к пляжу.
Но внешняя картинка может быть обманчивой. Некоторые гости разочаровались своим пребыванием в Summer Beach. Один из туристов пожаловался на глубину бассейна, что не подходит для отдыха с детьми. Других отдыхающих беспокоило равнодушие персонала к просьбам жильцов, отсутствие кондиционеров в номерах и мерцание света.
Напомним, на многих курортах действуют скидки в летний сезон. Украинцы могут заплатить на 15% меньше за поселение в четырехзвездочном отеле Турции, где присутствует обслуживание all inclusive. В Болгарии и Греции дают скидки 16% на отдых.
Также мы писали, на каких популярных курортах можно отдохнуть за 1000 евро в течение недели. Неплохими вариантами для туристов будет поездка в Испанию, Грецию или на Кипр. Там обслуживают клиентов по системе "все включено".
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