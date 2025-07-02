Курорти all inclusive за 1000 євро — де туристи ні в чому собі не відмовлятимуть

Відпочинок за 1000 євро — на яких курортах можна розгулятися
Існує чимало бюджетних туристичних напрямків, які обійдуться мандрівникам у кілька сотень євро. Водночас курорти all inclusive пропонують гостям максимальний комфорт і затишок. Якщо не пошкодувати грошей на відпочинок, можна провести літню відпустку за кордоном, ні в чому собі не відмовляючи.
Сайт Новини.LIVE розповідає, куди українцям поїхати на тиждень за 1000 євро.
Путівка на курорти за 1000 євро
Перший рекомендований напрямок — Іспанія. Туристи можуть купити путівку в Калелью та поселитися на п’ять днів у чотиризірковому готелі H. Top Calella Palace. Місто відоме як туристична столиця Коста-дель-Маресме і характеризується типовим середземноморським кліматом.
За дев’ятиденний тур (чотири дні в дорозі) потрібно заплатити 42 821 грн. Сума включає проїзд, обслуговування за системою all inclusive та медичне страхування. Готель розташований на третій лінії пляжу, в тихому районі курорту, але буквально в двох кроках від головної вулиці вздовж моря.
Інший популярний туристичний напрямок — Греція. За путівку на острів Крит, п'ятий за величиною в Середземному морі, доведеться віддати 42 309 грн. Вартість туру включає проживання у готелі Despo протягом семи днів за системою all inclusive, проїзд, груповий трансфер і страхування.
Приміщення розташоване на другій береговій лінії. До послуг гостей — відкритий басейн для дорослих з шезлонгами і парасольками, дитячий басейн, ігровий майданчик, два ресторани, кілька барів, більярд, настільний теніс та водні види спорту. Сумувати точно не доведеться.
Нарешті, туристи можуть обрати для літнього відпочинку сонячний Кіпр. Це острівна держава на сході Середземного моря, яка щороку приваблює мільйони відпочивальників. Чотиризірковий готель Riverside Garden Resort у Кіренії обійдеться гостям трохи дорожче — 46 123 грн за шість днів проживання (знижка 15%).
Але витрати обґрунтовані, враховуючи, що на території готелю є відкритий басейн з підігрівом, критий басейн, сауна, тенісний корт, фітнес-клуб та інші розваги. Кіренія славиться культурними та історичними пам’ятками, затишними гаванями, кам’яним пірсом і набережною, всіяною ресторанами.
Нагадаємо, світові знаменитості полюбляють відпочивати на курортах. Поп-діва Кайлі Міноуг буває в іспанському готелі SHA Wellness Clinic, телеведуча Опра Вінфрі — на острові Антигуа і Барбуда, співачка Крістіна Агілера — на Ямайці, актор Орландо Блум — у французькому Сен-Тропе.
Також ми писали, що російські туристи не змогли вилетіти до єгипетської Хургади й застрягли в аеропорту Домодєдово. Рейс авіакомпанії EgyptAir, яким мали летіти росіяни, кілька разів переносили без жодних пояснень.
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