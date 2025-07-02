Курорти all inclusive за 1000 євро — де туристи ні в чому собі не відмовлятимуть

Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Існує чимало бюджетних туристичних напрямків, які обійдуться мандрівникам у кілька сотень євро. Водночас курорти all inclusive пропонують гостям максимальний комфорт і затишок. Якщо не пошкодувати грошей на відпочинок, можна провести літню відпустку за кордоном, ні в чому собі не відмовляючи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди українцям поїхати на тиждень за 1000 євро.

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Путівка на курорти за 1000 євро

Перший рекомендований напрямок — Іспанія. Туристи можуть купити путівку в Калелью та поселитися на п’ять днів у чотиризірковому готелі H. Top Calella Palace. Місто відоме як туристична столиця Коста-дель-Маресме і характеризується типовим середземноморським кліматом.

За дев’ятиденний тур (чотири дні в дорозі) потрібно заплатити 42 821 грн. Сума включає проїзд, обслуговування за системою all inclusive та медичне страхування. Готель розташований на третій лінії пляжу, в тихому районі курорту, але буквально в двох кроках від головної вулиці вздовж моря.

Путівка в Іспанію. Фото: скриншот

Інший популярний туристичний напрямок — Греція. За путівку на острів Крит, п'ятий за величиною в Середземному морі, доведеться віддати 42 309 грн. Вартість туру включає проживання у готелі Despo протягом семи днів за системою all inclusive, проїзд, груповий трансфер і страхування.

Приміщення розташоване на другій береговій лінії. До послуг гостей — відкритий басейн для дорослих з шезлонгами і парасольками, дитячий басейн, ігровий майданчик, два ресторани, кілька барів, більярд, настільний теніс та водні види спорту. Сумувати точно не доведеться.

Путівка в Грецію. Фото: скриншот

Нарешті, туристи можуть обрати для літнього відпочинку сонячний Кіпр. Це острівна держава на сході Середземного моря, яка щороку приваблює мільйони відпочивальників. Чотиризірковий готель Riverside Garden Resort у Кіренії обійдеться гостям трохи дорожче — 46 123 грн за шість днів проживання (знижка 15%).

Але витрати обґрунтовані, враховуючи, що на території готелю є відкритий басейн з підігрівом, критий басейн, сауна, тенісний корт, фітнес-клуб та інші розваги. Кіренія славиться культурними та історичними пам’ятками, затишними гаванями, кам’яним пірсом і набережною, всіяною ресторанами.

Путівка на Кіпр. Фото: скриншот

Нагадаємо, світові знаменитості полюбляють відпочивати на курортах. Поп-діва Кайлі Міноуг буває в іспанському готелі SHA Wellness Clinic, телеведуча Опра Вінфрі — на острові Антигуа і Барбуда, співачка Крістіна Агілера — на Ямайці, актор Орландо Блум — у французькому Сен-Тропе.

Також ми писали, що російські туристи не змогли вилетіти до єгипетської Хургади й застрягли в аеропорту Домодєдово. Рейс авіакомпанії EgyptAir, яким мали летіти росіяни, кілька разів переносили без жодних пояснень.