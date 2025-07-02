Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Відпочинок за 1000 євро — на яких курортах можна розгулятися

Відпочинок за 1000 євро — на яких курортах можна розгулятися

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 11:10
Курорти all inclusive за 1000 євро — де туристи ні в чому собі не відмовлятимуть
Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Існує чимало бюджетних туристичних напрямків, які обійдуться мандрівникам у кілька сотень євро. Водночас курорти all inclusive пропонують гостям максимальний комфорт і затишок. Якщо не пошкодувати грошей на відпочинок, можна провести літню відпустку за кордоном, ні в чому собі не відмовляючи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди українцям поїхати на тиждень за 1000 євро.

Реклама
Читайте також:

Путівка на курорти за 1000 євро

Перший рекомендований напрямок — Іспанія. Туристи можуть купити путівку в Калелью та поселитися на п’ять днів у чотиризірковому готелі H. Top Calella Palace. Місто відоме як туристична столиця Коста-дель-Маресме і характеризується типовим середземноморським кліматом.

За дев’ятиденний тур (чотири дні в дорозі) потрібно заплатити 42 821 грн. Сума включає проїзд, обслуговування за системою all inclusive та медичне страхування. Готель розташований на третій лінії пляжу, в тихому районі курорту, але буквально в двох кроках від головної вулиці вздовж моря.

Відпочинок за 1000 євро — на яких курортах можна розгулятися - фото 1
Путівка в Іспанію. Фото: скриншот

Інший популярний туристичний напрямок — Греція. За путівку на острів Крит, п'ятий за величиною в Середземному морі, доведеться віддати 42 309 грн. Вартість туру включає проживання у готелі Despo протягом семи днів за системою all inclusive, проїзд, груповий трансфер і страхування.

Приміщення розташоване на другій береговій лінії. До послуг гостей — відкритий басейн для дорослих з шезлонгами і парасольками, дитячий басейн, ігровий майданчик, два ресторани, кілька барів, більярд, настільний теніс та водні види спорту. Сумувати точно не доведеться.

Відпочинок за 1000 євро — на яких курортах можна розгулятися - фото 2
Путівка в Грецію. Фото: скриншот

Нарешті, туристи можуть обрати для літнього відпочинку сонячний Кіпр. Це острівна держава на сході Середземного моря, яка щороку приваблює мільйони відпочивальників. Чотиризірковий готель Riverside Garden Resort у Кіренії обійдеться гостям трохи дорожче — 46 123 грн за шість днів проживання (знижка 15%).

Але витрати обґрунтовані, враховуючи, що на території готелю є відкритий басейн з підігрівом, критий басейн, сауна, тенісний корт, фітнес-клуб та інші розваги. Кіренія славиться культурними та історичними пам’ятками, затишними гаванями, кам’яним пірсом і набережною, всіяною ресторанами.

Відпочинок за 1000 євро — на яких курортах можна розгулятися - фото 3
Путівка на Кіпр. Фото: скриншот

Нагадаємо, світові знаменитості полюбляють відпочивати на курортах. Поп-діва Кайлі Міноуг буває в іспанському готелі SHA Wellness Clinic, телеведуча Опра Вінфрі — на острові Антигуа і Барбуда, співачка Крістіна Агілера — на Ямайці, актор Орландо Блум — у французькому Сен-Тропе.

Також ми писали, що російські туристи не змогли вилетіти до єгипетської Хургади й застрягли в аеропорту Домодєдово. Рейс авіакомпанії EgyptAir, яким мали летіти росіяни, кілька разів переносили без жодних пояснень.

відпочинок подорож гроші курорти ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації