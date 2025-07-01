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Росіян не пускають на єгипетський курорт — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 06:46
Єгипет без росіян 2025 — туристів не пускають на курорт
Туристи в аеропорту Домодєдово. Фото: росЗМІ

Російські туристи, які зазвичай не можуть вчасно вилетіти з курортів додому, цього разу застрягли ще в аеропорту російської столиці. Єгипетська авіакомпанія не підготувала літак до польоту і не забезпечила туристів готельними номерами.

Про це повідомили російські медіа.

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Потрапити на курорт — проблема

Росіяни постійно стикаються з проблемами під час польотів на курорт.

Причому, якщо зазвичай вони не можуть вилетіти додому з аеропортів у курортних регіонах світу (зокрема, Туреччині чи ОАЕ), то черговий інцидент стався ще у Росії.

Туристи, які планували вилетіти до єгипетської Хургади, застрягли у московському аеропорту Домодєдово.

Як єгиптяни знущаються над російськими туристами

Рейс єгипетської авіакомпанії EgyptAir, яким і мали летіти росіяни, кілька разів переносили без жодних пояснень.

Згодом стало відомо, що літак був технічно неготовим до польоту — нібито механік авіакомпанії замовив не те мастило, яке було потрібне для заміни на літаку.

Російські туристи обурилися, що їм не надали готелі, змусивши чекати посадки в карантинні зоні, сидячи на підлозі.

Єдине, що вони отримали — це талони на харчування на суму лише 700 рублів на людину.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що росіяни застрягли на турецькому курорті Анталія.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіяни не могли повернутися додому з Близького Сходу через війну в Ірані.

туристи аеропорти росіяни Москва Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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