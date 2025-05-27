Гігантські слимаки в Москві червень - новини Росії

Гігантський слимак, який скоро окупує Москву. Фото: mycoweb

Уже в червні вулиці столиці Російської Федерації Москви можуть заповнити гігантські слимаки. Вони є небезпечними не тільки для тварин, а і для людей, погрожуючи москвичам сильною алергією.

Про це повідомив співробітник біологічного факультету Московського державного університету Вадим Мар’їнський.

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У найближчі тижні столицю Російської Федерації може накрити нашестя гігантських слимаків.

Йдеться про молюсків Arion vulgaris.

За словами Вадима Мар’їнського, якщо погода в Москві буде теплою, то гігантські молюски заповнять міські вулиці уже в другій половині червня.

За прохолоднішої погоди нашестя гігантських слимаків почнеться у липні.

Чим молюски загрожують москвичам

Науковець пояснив, чим гігантські слимаки Arion vulgaris небезпечні для тварин і людей.

Тварини, зокрема, собаки, яких у Москві велика кількість, можуть отримати від цих молюсків глистів. Крім того, з’ївши слимака, тварина отримає розлад шлунково-кишкового тракту.

Москвичі ж, якщо навіть вони не їстимуть слимаків, все одно перебувають у групі ризику — так, контакт шкіри людини з молюском може обернутися сильною алергічною реакцією.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, що іще на початку травня, у Москві з’явився відомий голлівудський актор.

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