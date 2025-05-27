Гігантські слимаки в Москві червень - новини Росії

Столицю Росії можуть захопити гігантські молюски
Уже в червні вулиці столиці Російської Федерації Москви можуть заповнити гігантські слимаки. Вони є небезпечними не тільки для тварин, а і для людей, погрожуючи москвичам сильною алергією.
Про це повідомив співробітник біологічного факультету Московського державного університету Вадим Мар’їнський.
Слимаки окупують Москву
У найближчі тижні столицю Російської Федерації може накрити нашестя гігантських слимаків.
Йдеться про молюсків Arion vulgaris.
За словами Вадима Мар’їнського, якщо погода в Москві буде теплою, то гігантські молюски заповнять міські вулиці уже в другій половині червня.
За прохолоднішої погоди нашестя гігантських слимаків почнеться у липні.
Чим молюски загрожують москвичам
Науковець пояснив, чим гігантські слимаки Arion vulgaris небезпечні для тварин і людей.
Тварини, зокрема, собаки, яких у Москві велика кількість, можуть отримати від цих молюсків глистів. Крім того, з’ївши слимака, тварина отримає розлад шлунково-кишкового тракту.
Москвичі ж, якщо навіть вони не їстимуть слимаків, все одно перебувають у групі ризику — так, контакт шкіри людини з молюском може обернутися сильною алергічною реакцією.
Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, що іще на початку травня, у Москві з’явився відомий голлівудський актор.
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