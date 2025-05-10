Парад 9 травня у Москві — Сігал, Стоун та Кустуриця з'явилися на Червоній площі — фото

Стівен Сігал. Фото: Wikipedia

Американський актор Стівен Сігал вкотре зганьбився своєї підтримкою російського диктатора Володимира Путіна. Колишній зірка бойовиків приїхав до Москви на парад до 80-х роковин закінчення Другої світової війни.

Про приїзд актора повідомили у пропагандистських ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Стівен Сігал приїхав на парад до Москви

Скандальний голлівудський актор, який заявляв про готовність воювати на боці окупантів, показався під час параду 9 травня. Сігал спостерігав за ходою на трибунах Червоної площі та цинічно кивав під час промови Путіна про те, що Росія "пам'ятає уроки війни".

Стівен Сігал на параді у Москві. Фото: скриншот

Окрім Сігала, до Москви також приїхали й інші зірки. Так, на параді помітили оскароносного режисера Олівера Стоуна та сербського режисера Еміра Кустурицю, які також підтримали криваву політику проти України.

Олівер Стоун під час параду на Червоній площі. Фото: скриншот

Емір Кустуриця на параді 9 травня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Кустуриця висловив бажання отримати російський паспорт. А ось Сігал вже давно має громадянство країни-агресорки та називає себе "на мільйон відсотків росіянином".

Ба більше, скандальний актор 2022 року приїхав до виправної колонії в селищі Оленівка на Донеччині, де російські окупанти жорстоко закатували українських захисників. Сігал спершу не афішував свій візит, але згодом з гордістю заявив про те, що зробив це, бо вважає себе росіянином.

Нагадаємо, на головному пропагандистському каналі у Росії показали серіал з українськими акторами. А також ми писали, що голлівудський актор Шон Пенн під час візиту на фронт зробив тату із гербом України.