Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Кіно Відомий голлівудський актор показався на параді у Москві

Відомий голлівудський актор показався на параді у Москві

Ua en ru
Дата публікації: 10 травня 2025 12:49
Парад 9 травня у Москві — Сігал, Стоун та Кустуриця з'явилися на Червоній площі — фото
Стівен Сігал. Фото: Wikipedia

Американський актор Стівен Сігал вкотре зганьбився своєї підтримкою російського диктатора Володимира Путіна. Колишній зірка бойовиків приїхав до Москви на парад до 80-х роковин закінчення Другої світової війни.

Про приїзд актора повідомили у пропагандистських ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Стівен Сігал приїхав на парад до Москви

Скандальний голлівудський актор, який заявляв про готовність воювати на боці окупантів, показався під час параду 9 травня. Сігал спостерігав за ходою на трибунах Червоної площі та цинічно кивав під час промови Путіна про те, що Росія "пам'ятає уроки війни".

Стівен Сігал приїхав на парад до Москви - фото
Стівен Сігал на параді у Москві. Фото: скриншот

Окрім Сігала, до Москви також приїхали й інші зірки. Так, на параді помітили оскароносного режисера Олівера Стоуна та сербського режисера Еміра Кустурицю, які також підтримали криваву політику проти України.

Олівер Стоун на параді у Москві - фото
Олівер Стоун під час параду на Червоній площі. Фото: скриншот
Емір Кустуриця приїхав на парад до Москви - фото
Емір Кустуриця на параді 9 травня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Кустуриця висловив бажання отримати російський паспорт. А ось Сігал вже давно має громадянство країни-агресорки та називає себе "на мільйон відсотків росіянином".

Ба більше, скандальний актор 2022 року приїхав до виправної колонії в селищі Оленівка на Донеччині, де російські окупанти жорстоко закатували українських захисників. Сігал спершу не афішував свій візит, але згодом з гордістю заявив про те, що зробив це, бо вважає себе росіянином.

Нагадаємо, на головному пропагандистському каналі у Росії показали серіал з українськими акторами. А також ми писали, що голлівудський актор Шон Пенн під час візиту на фронт зробив тату із гербом України.

Москва актори путіністи закордонні зірки режисер
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /