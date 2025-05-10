Парад 9 травня у Москві — Сігал, Стоун та Кустуриця з'явилися на Червоній площі — фото

Відомий голлівудський актор показався на параді у Москві
Американський актор Стівен Сігал вкотре зганьбився своєї підтримкою російського диктатора Володимира Путіна. Колишній зірка бойовиків приїхав до Москви на парад до 80-х роковин закінчення Другої світової війни.
Про приїзд актора повідомили у пропагандистських ЗМІ.
Стівен Сігал приїхав на парад до Москви
Скандальний голлівудський актор, який заявляв про готовність воювати на боці окупантів, показався під час параду 9 травня. Сігал спостерігав за ходою на трибунах Червоної площі та цинічно кивав під час промови Путіна про те, що Росія "пам'ятає уроки війни".
Окрім Сігала, до Москви також приїхали й інші зірки. Так, на параді помітили оскароносного режисера Олівера Стоуна та сербського режисера Еміра Кустурицю, які також підтримали криваву політику проти України.
Нагадаємо, раніше Кустуриця висловив бажання отримати російський паспорт. А ось Сігал вже давно має громадянство країни-агресорки та називає себе "на мільйон відсотків росіянином".
Ба більше, скандальний актор 2022 року приїхав до виправної колонії в селищі Оленівка на Донеччині, де російські окупанти жорстоко закатували українських захисників. Сігал спершу не афішував свій візит, але згодом з гордістю заявив про те, що зробив це, бо вважає себе росіянином.
Нагадаємо, на головному пропагандистському каналі у Росії показали серіал з українськими акторами. А також ми писали, що голлівудський актор Шон Пенн під час візиту на фронт зробив тату із гербом України.
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