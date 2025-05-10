Парад 9 мая в Москве — Сигал, Стоун и Кустурица появились на Красной площади — фото

Известный голливудский актер показался на параде в Москве
Американский актер Стивен Сигал в очередной раз опозорился своей поддержкой российского диктатора Владимира Путина. Бывший звезда боевиков приехал в Москву на парад к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
О приезде актера сообщили в пропагандистских СМИ.
Стивен Сигал приехал на парад в Москву
Скандальный голливудский актер, который заявлял о готовности воевать на стороне оккупантов, показался во время парада 9 мая. Сигал наблюдал за шествием на трибунах Красной площади и цинично кивал во время речи Путина о том, что Россия "помнит уроки войны".
Кроме Сигала, в Москву также приехали и другие звезды. Так, на параде заметили оскароносного режиссера Оливера Стоуна и сербского режиссера Эмира Кустурицу, которые также поддержали кровавую политику против Украины.
Напомним, ранее Кустурица выразил желание получить российский паспорт. А вот Сигал уже давно имеет гражданство страны-агрессора и называет себя "на миллион процентов россиянином".
Более того, скандальный актер в 2022 году приехал в исправительную колонию в поселке Еленовка Донецкой области, где российские оккупанты жестоко замучили украинских защитников. Сигал сначала не афишировал свой визит, но впоследствии с гордостью заявил о том, что сделал это, потому что считает себя россиянином.
Напомним, на главном пропагандистском канале в России показали сериал с украинскими актерами. А также мы писали, что голливудский актер Шон Пенн во время визита на фронт сделал тату с гербом Украины.
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