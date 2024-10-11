Стівен Сіґал готовий померти за Путіна

Актор Стівен Сіґал. Фото: росЗМІ

Відомий голлівудський актор Стівен Сіґал, який є прихильником кривавого режиму Кремля, зняв пропагандистське кіно. На одному із кадрів стрічки артист заявив, що "готовий віддати життя за свого президента".

Стрічка була опублікована на одному із пропагандистських ресурсів.

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Разом з пропагандистами Сіґал зняв фільм "В ім'я справедливості". На його кадрах актор відвідав в'язницю в Оленівці влітку 2022 року. Путініст називає наших військовополонених нацистами. Стрічка просякнута наративами пропаганди.

У фільмі Сіґал розповів про те, що на початку війни відправив Путіну лист, в якому написав, що "готовий віддати життя за свого президента", тобто за кривавого диктатора. Актор ще у 2016 році отримав паспорт РФ.

Актор Стівен Сіґал із президентом РФ Володимиром Путіним. Фото: росЗМІ

"Наступного дня після початку спецоперації (повномасштабне вторгнення Росії в Україну. — Ред.) я написав листа і переконався, що він дійде до президента. У листі я написав йому, що тепер побачимо, хто наші справжні співвітчизники, хто наші друзі і хто наші вороги. Я буду на боці свого президента і боротимусь на боці свого президента", — заявив Сігал.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські пенсіонери вимагають заборонити творчість Бейонсе. А також у путіністки Любові Успенської зникла донька.