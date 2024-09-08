Пішов з життя засновник "КВК" Олександр Масляков

Помер путініст і засновник "КВК" Олександр Масляков
Пішов з життя путініст і ведучий російського комедійного шоу "КВК" Олександр Масляков. Йому було 82 роки.
Про це повідомили на сторінці "КВК" в Instagram.
Помер Олександр Масляков
"З глибоким жалем повідомляємо про те, що 8 вересня 2024 року помер Олександр Васильович Масляков. Він був і залишиться назавжди легендою для всіх учасників руху "КВК" і мільйонів глядачів. З 1964 року він вів програму "КВН", ставши символом гумору і сатири в Росії та за її межами", — йдеться в повідомленні.
За даними російських ЗМІ, у путініста діагностували неоперабельний рак легень. Через онкологію він насилу розмовляв та йому було важко дихати.
Масляков підтримував криваву політику Кремля та був внесений до бази "Миротворець". Він дав дозвіл на участь команд терористичної організації "ДНР" у фестивалі гумору "КиВиН-2016" а також організував фестиваль "Кримської ліги КВК" на анексованому Росією півострові.
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