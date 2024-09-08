Російський шоумен Олександр Масляков. Фото: росЗМІ

Пішов з життя путініст і ведучий російського комедійного шоу "КВК" Олександр Масляков. Йому було 82 роки.

Про це повідомили на сторінці "КВК" в Instagram.

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Помер Олександр Масляков

"З глибоким жалем повідомляємо про те, що 8 вересня 2024 року помер Олександр Васильович Масляков. Він був і залишиться назавжди легендою для всіх учасників руху "КВК" і мільйонів глядачів. З 1964 року він вів програму "КВН", ставши символом гумору і сатири в Росії та за її межами", — йдеться в повідомленні.

За даними російських ЗМІ, у путініста діагностували неоперабельний рак легень. Через онкологію він насилу розмовляв та йому було важко дихати.

Помер засновник КВК Олександр Масляков. Фото: росЗМІ

Масляков підтримував криваву політику Кремля та був внесений до бази "Миротворець". Він дав дозвіл на участь команд терористичної організації "ДНР" у фестивалі гумору "КиВиН-2016" а також організував фестиваль "Кримської ліги КВК" на анексованому Росією півострові.

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