Співачка Лариса Доліна. Фото: росЗМІ

Російську співачку Ларису Доліну, яка народилася в Україні, однак підтримує криваву політику Кремля, ошукали аферисти. Путіністка майже віддала шахраям квартиру вартістю 150 мільйонів рублів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що путіністка продала свою квартиру в Хамовниках площею 236 квадратних метрів. Вартість такої нерухомості оцінюють приблизно у 150 мільйонів рублів, проте Доліна продала її за 110 мільйонів. Виручені від продажу гроші потрапили до рук невідомих осіб. Пізніше до квартири прийшли п'ятеро людей, які представилися новими власниками, але були затримані поліцією.

Квартира Лариси Доліної. Фото: росЗМІ

Українці ошукали Доліну. Фото: росЗМІ

Гостьова кімната в квартирі Доліної. Фото: росЗМІ

Коридор у квартирі Доліної. Фото: росЗМІ

Ванна кімната в квартирі Доліної. Фото: росЗМІ

РосЗМІ стверджують, що злочинною схемою керували особи, які мешкають на території України.

Сама путіністка також підтвердила, що стала жертвою аферистів. Вона повідомила, що нині триває слідство та на її нерухомість накладено арешт.

"Я стала жертвою шахраїв. Відносно мене вчинено дуже витончені та сплановані шахрайські дії. За цим фактом порушено кримінальну справу, мене визнано потерпілою, а на мою квартиру накладено арешт. Попереднім слідством встановлено, що шахраї перебувають на території України", — заявила Доліна.

Нагадаємо, путініст Філіп Кіркоров втік з Росії. А також американська співачка Ніколь Шерзінгер порозважала росіян на узбережжі Каспійського моря.