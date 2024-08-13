Украинцы обманули Ларису Долину на 150 млн рублей, — росСМИ
Российскую певицу Ларису Долину, которая родилась в Украине, однако поддерживает кровавую политику Кремля, обманули аферисты. Путинистка почти отдала мошенникам квартиру стоимостью 150 миллионов рублей.
Об этом сообщают росСМИ.
Долину постигла карма
Отмечается, что путинистка продала квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров. Стоимость такой недвижимости оценивается примерно в 150 миллионов рублей, однако Долина продала ее за 110 миллионов. Вырученные от продажи деньги попали в руки неизвестных. Позже в квартиру пришли пять человек, которые представились новыми владельцами, но были задержаны полицией.
РосСМИ утверждают, что преступной схемой руководили люди, которые проживают на территории Украины.
Сама путинистка также подтвердила, что стала жертвой аферистов. Она сообщила, что в настоящее время идет следствие и на ее недвижимость наложен арест.
"Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По этому факту возбуждено уголовное дело, меня признано потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины", — заявила Долина.
Напомним, путинист Филипп Киркоров скрылся из России. А также американская певица Николь Шерзингер поразвлекала россиян на побережье Каспийского моря.
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