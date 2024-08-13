Певица Лариса Долина. Фото: росСМИ

Российскую певицу Ларису Долину, которая родилась в Украине, однако поддерживает кровавую политику Кремля, обманули аферисты. Путинистка почти отдала мошенникам квартиру стоимостью 150 миллионов рублей.

Об этом сообщают росСМИ.

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Отмечается, что путинистка продала квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров. Стоимость такой недвижимости оценивается примерно в 150 миллионов рублей, однако Долина продала ее за 110 миллионов. Вырученные от продажи деньги попали в руки неизвестных. Позже в квартиру пришли пять человек, которые представились новыми владельцами, но были задержаны полицией.

Квартира Ларисы Долиной. Фото: росСМИ

Украинцы обманули Долину. Фото: росСМИ

Гостевая комната в квартире Долиной. Фото: росСМИ

Коридор в квартире Долиной. Фото: росСМИ

Ванная в квартире Долиной. Фото: росСМИ

РосСМИ утверждают, что преступной схемой руководили люди, которые проживают на территории Украины.

Сама путинистка также подтвердила, что стала жертвой аферистов. Она сообщила, что в настоящее время идет следствие и на ее недвижимость наложен арест.

"Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По этому факту возбуждено уголовное дело, меня признано потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины", — заявила Долина.

Напомним, путинист Филипп Киркоров скрылся из России. А также американская певица Николь Шерзингер поразвлекала россиян на побережье Каспийского моря.