Российский шоумен Александр Масляков. Фото: росСМИ

Ушел из жизни путинист и ведущий российского комедийного шоу "КВН" Александр Масляков. Ему было 82 года.

Об этом сообщили на странице КВН в Instagram.

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Умер Александр Масляков

"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года умер Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения "КВН" и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", — говорится в сообщении.

По данным российских СМИ, у путиниста диагностировали неоперабельный рак легких. Из-за онкологии он с трудом разговаривал и ему было тяжело дышать.

Умер основатель КВН Александр Масляков. Фото: росСМИ

Масляков поддерживал кровавую политику Кремля и был внесен в базу "Миротворец". Он дал разрешение на участие команд террористической организации "ДНР" в фестивале юмора "КиВиН-2016", а также организовал фестиваль "Крымской лиги КВН" на аннексированном Россией полуострове.

Напомним, Филипп Киркоров вывез своих детей из России. А также украинцы обманули Ларису Долину на 150 млн рублей.