Актер Стивен Сигал. Фото: росСМИ

Известный голливудский актер Стивен Сигал, являющийся сторонником кровавого режима Кремля, снял пропагандистское кино. На одном из кадров фильма артист заявил, что "готов отдать жизнь за своего президента".

Лента была опубликована на одном из пропагандистских ресурсов.

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Вместе с пропагандистами Сигал снял фильм "Во имя справедливости". На его кадрах актер посетил тюрьму в Еленовке летом 2022 года. Путинист называет наших военнопленных нацистами. Лента проникнута нарративами пропаганды.

В фильме Сигал рассказал о том, что в начале войны отправил Путину письмо, в котором написал, что "готов отдать жизнь за своего президента", то есть за кровавого диктатора. Актер еще в 2016 году получил паспорт РФ.

Актер Стивен Сигал с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: росСМИ

"На следующий день после начала спецоперации (полномасштабное вторжение России в Украину. — Ред.) я написал письмо и убедился, что он дойдет до президента. В письме я написал ему, что теперь увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду бороться на стороне своего президента", — заявил Сигал.

Напомним, ранее мы писали, что российские пенсионеры требуют запретить творчество Бейонсе. А также у путинистки Любови Успенской пропала дочь.