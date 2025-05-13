Парад в Росії — на Красній площі впав Кремль

У Москві під час параду на Красній площі впав Кремль — відео
У Росії 9 травня відбувся парад, яким дуже пишався російський диктатор Володимир Путін. Однак не все пройшло за планом, адже по Москві розкидались частинами Кремля з картону.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації та показали відповідне відео.
Падіння Кремля в Москві
"Пункт призначення" по-російськи", — йдеться у підписі під відео.
На кадрах видно, як дівчина завантажила картонний Кремль на причеп вантажного авто та хотіла так їхати. Однак все пішло не за планом, оскільки російська будівля впала разом з дівчиною та ще й обірвала декорації на вулиці.
Нагадаємо, у Росії дошкільнята крокували на параді в зливу. Водночас діти навіть не здригнулися від негоди.
Також на параді у Москві показався відомий голлівудський актор. Колишній зірка бойовиків вкотре зганьбився своєю підтримкою російського диктатора
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