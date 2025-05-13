Кремль на катафалке. Фото: скриншот из видео

В России 9 мая состоялся парад, которым очень гордился российский диктатор Владимир Путин. Однако не все прошло по плану, ведь по Москве разбрасывались частями Кремля из картона.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации и показали соответствующее видео.

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"Пункт назначения" по-русски", — говорится в подписи под видео.

На кадрах видно, как девушка загрузила картонный Кремль на прицеп грузового авто и хотела так ехать. Однако все пошло не по плану, поскольку российское здание упало вместе с девушкой и еще и оборвало декорации на улице.

Напомним, в России дошкольники шагали на параде в ливень. В то же время дети даже не вздрогнули от непогоды.

Также на параде в Москве показался известный голливудский актер. Бывший звезда боевиков в очередной раз опозорился своей поддержкой российского диктатора