У російському селі дошкільнят вивели на парад під зливою

Діти під зливою. Фото: скриншот з відео

У російському Башкортостані в селі провели парад до 9 травня за участі дітей. Дошкільнят вивели на захід попри сильний дощ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У селі Ак'яр пройшов "Парад Перемоги", під час якого почалася злива та сильний вітер. Але незважаючи на це, вихованців дитячого садка продовжили вести колоною. Водночас діти навіть не здригнулися від негоди.

Голова Хайбуллінського району Руслан Шаріпов заявив, що не бачить в цьому "нічого поганого" та що діти "стійко пройшли, як їхні прадіди й діди". За його словами, батьки дошкільнят "пишаються" ними.

У коментарях до відео російські користувачі хвалять дітей, називаючи "героями і патріотами". Однак жителі села поставилися до цього критично, оскільки після параду розпочався град.

Нагадаємо, у Москві поліція побила юнака, який вийшов з плакатом "Ні війні".

Також в російській столиці призначили штраф волонтеру, який стрибнув з моста з плакатом проти диктатора Володимира Путіна.