В российской деревне дошкольников вывели на парад под ливнем

Дети под ливнем. Фото: скриншот из видео

В российском Башкортостане в селе провели парад к 9 мая с участием детей. Дошкольников вывели на мероприятие несмотря на сильный дождь.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В селе Акъяр прошел "Парад Победы", во время которого начался ливень и сильный ветер. Но несмотря на это, воспитанников детского сада продолжили вести колонной. В то же время дети даже не содрогнулись от непогоды.

Глава Хайбуллинского района Руслан Шарипов заявил, что не видит в этом "ничего плохого" и что дети "стойко прошли, как их прадеды и деды". По его словам, родители дошкольников "гордятся" ими.

В комментариях к видео российские пользователи хвалят детей, называя "героями и патриотами". Однако жители села отнеслись к этому критически, поскольку после парада начался град.

Напомним, в Москве полиция избила юношу, который вышел с плакатом "Нет войне".

Также в российской столице назначили штраф волонтеру, который прыгнул с моста с плакатом против диктатора Владимира Путина.