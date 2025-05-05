Алкоголь у клубі. Фото: росЗМІ

У Санкт-Петербурзі три школярки отруїлися горілкою та речовинами. Це сталося на концерті місцевих музикантів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За даними російського видання, дівчаток, а також ще одну молоду людину забрали до лікарні з клубу "А2".

Як пишуть росЗМІ, одна з неповнолітніх перебуває у тяжкому стані. За попередніми даними, незнайомець нібито почастував її горілкою у черзі у клубі.

У іншої дівчинки діагностували отруєння психотропними речовинами. Ще одна учениця отримала отруєння. Крім того, чоловіка госпіталізували із цієї ж локації після випитого спиртного.

Нагадаємо, що у РФ стався резонансний інцидент на цвинтарі. Група людей влаштувала галасливе застілля прямо серед могил, прихопивши з собою святкову їжу, у тому числі паски, взяті з чужих поминальних місць.

Крім того, росіяни билися за безоплатну гречану кашу. Так званий "Поїзд Перемоги" приїздив у низку міст Росії, щоб роздавали місцевим мешканцям гречку.