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Росіяни побились з поліцією за їжу на кладовищі — відео

1 травня 2025 20:49
Анастасія Писаненко - редактор
Росіяни побились з поліцією за їжу на кладовищі — відео
Поліція у РФ. Фото: росЗМІ
Анастасія Писаненко - редактор

У Ставропольському краї, у місті Зеленокумськ, 28 квітня стався резонансний інцидент на цвинтарі. Група людей — чоловіки і жінки — влаштувала галасливе застілля прямо серед могил, прихопивши з собою святкову їжу, у тому числі паски, взяті з чужих поминальних місць.

Про це пишуть росЗМІ.

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Святкування швидко переросло у заворушення. Коли на місце прибули співробітники поліції та спробували втихомирити розпалений натовп, порушники громадського порядку відреагували агресивно. 

У відповідь на попередження про можливі штрафи вони почали чинити опір і навіть напали на поліцейських.

Ситуація вийшла з-під контролю, і правоохоронцям довелося викликати підкріплення. Тільки після цього вдалося приборкати бешкетників і доставити їх у відділення. 

Внаслідок цього трьом учасникам пригоди були оформлені адміністративні протоколи, а стосовно ще одного вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, що нещодавно в Сербії у парламенті сталася бійка між депутатами із використанням піротехніки, зокрема димових шашок. Внаслідок сутички у парламенті Сербії постраждало щонайменше троє людей.

А у Києві чотирьом підліткам повідомили про підозру через побиття військовослужбовця в Гідропарку. 

поліція цвинтар побиття Великдень Росія
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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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