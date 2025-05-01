Росіяни побились з поліцією за їжу на кладовищі — відео

Поліція у РФ. Фото: росЗМІ

У Ставропольському краї, у місті Зеленокумськ, 28 квітня стався резонансний інцидент на цвинтарі. Група людей — чоловіки і жінки — влаштувала галасливе застілля прямо серед могил, прихопивши з собою святкову їжу, у тому числі паски, взяті з чужих поминальних місць.

Про це пишуть росЗМІ.

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Святкування швидко переросло у заворушення. Коли на місце прибули співробітники поліції та спробували втихомирити розпалений натовп, порушники громадського порядку відреагували агресивно.

У відповідь на попередження про можливі штрафи вони почали чинити опір і навіть напали на поліцейських.

Ситуація вийшла з-під контролю, і правоохоронцям довелося викликати підкріплення. Тільки після цього вдалося приборкати бешкетників і доставити їх у відділення.

Внаслідок цього трьом учасникам пригоди були оформлені адміністративні протоколи, а стосовно ще одного вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, що нещодавно в Сербії у парламенті сталася бійка між депутатами із використанням піротехніки, зокрема димових шашок. Внаслідок сутички у парламенті Сербії постраждало щонайменше троє людей.

А у Києві чотирьом підліткам повідомили про підозру через побиття військовослужбовця в Гідропарку.