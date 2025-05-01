Россияне подрались с полицией за еду на кладбище — видео

Полиция в РФ. Фото: росСМИ

В Ставропольском крае, в городе Зеленокумск, 28 апреля произошел резонансный инцидент на кладбище. Группа людей — мужчины и женщины — устроила шумное застолье прямо среди могил, прихватив с собой праздничную еду, в том числе куличи, взятые с чужих поминальных мест.

Об этом пишут росСМИ.

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Празднование быстро переросло в беспорядки. Когда на место прибыли сотрудники полиции и попытались утихомирить разгоряченную толпу, нарушители общественного порядка отреагировали агрессивно.

В ответ на предупреждение о возможных штрафах они начали сопротивляться и даже напали на полицейских.

Ситуация вышла из-под контроля и правоохранителям пришлось вызывать подкрепление. Только после этого удалось обуздать дебоширов и доставить их в отделение.

Вследствие этого трем участникам происшествия были оформлены административные протоколы, а в отношении еще одного решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что недавно в Сербии в парламенте произошла драка между депутатами с использованием пиротехники, в частности дымовых шашек. В результате столкновения в парламенте Сербии пострадали по меньшей мере три человека.

А в Киеве четырем подросткам сообщили о подозрении из-за избиения военнослужащего в Гидропарке.