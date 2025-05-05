В РФ школьницы отравились водкой и веществами на концерте

Алкоголь в клубе. Фото: росСМИ

В Санкт-Петербурге три школьницы отравились водкой и веществами. Это произошло на концерте местных музыкантов.

Об этом сообщают росСМИ.

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По данным российского издания, девочек, а также еще одного молодого человека, забрали в больницу из клуба "А2".

Как пишут росСМИ, одна из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, незнакомец якобы угостил ее водкой в очереди в клубе.

У другой девочки диагностировали отравление психотропными веществами. Еще одна ученица получила отравление. Кроме того, мужчину госпитализировали из этой же локации после выпитого спиртного.

Напомним, что в РФ произошел резонансный инцидент на кладбище. Группа людей устроила шумное застолье прямо среди могил, прихватив с собой праздничную еду, в том числе куличи, взятые из чужих поминальных мест.

Кроме того, россияне дрались за бесплатную гречневую кашу. Так называемый "Поезд Победы" приезжал в ряд городов России, чтобы раздавали местным жителям гречку.