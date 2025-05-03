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В Росії місцеві побилися за безоплатну гречку — деталі

3 травня 2025 19:08
Євтушенко Аліна - редактор
Росіяни билися за безоплатну гречану кашу
Росіяни штовхаються у натовпі, аби отримати безоплатну гречану кашу. Фото: російські Telegram-канали
Євтушенко Аліна - редактор

В містах Росії місцеві жителі билися за безоплатну гречану кашу. Так званий "Поїзд Перемоги" приїздив у низку міст Росії й з нього роздавали місцевим мешканцям гречку. 

Про це інформують російські Telegram-канали. 

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Зазначається, що в Удмуртії (РФ) місцеві жителі побилися біля "Поїзда Перемоги", з якого роздавали безоплатну гречану кашу.

У четвер, 1 травня, в місто Сарапул в Удмуртії прибув "Поїзд Перемоги", стилізований під період Другої світової війни. Місцеві жителі зібралися біля залізничного вокзалу для зустрічі потяга, з якого волонтери роздавали безоплатну гречану кашу. Це спричинило конфлікти й тисняву серед присутніх.

Бійка за гречку в РФ
Росіяни штовхаються у натовпі, аби отримати безоплатну гречану кашу. Фото: російські Telegram-канали

"Голодні сарапульчани в черзі за кашею гречаною. Усі проголодніли, дивіться! Жах який! Три дні спеціально не їли, щоб каші поїсти гречаної. Кінець світу, вбивства за кашу", — говорить на відео одна з місцевих мешканок. 

Друге відео знято в місті Янаул Башкортостану, куди також прибув "Поїзд Перемоги", де на пероні сталася бійка. За словами користувачів соцмереж, там також виникла тиснява через гречану кашу, якою безплатно пригощали місцевих жителів.

Нагадаємо, що нещодавно військовий з "ЛНР" замкнув у клітці армійців ЗС РФ та кинув туди гранату.

Зокрема, нещодавно прикордонники затримали росіянина, який прикинувся киргизом і намагався виїхати з Одещини.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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