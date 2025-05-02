Військовий "ЛНР" закрив у клітці побратимів й кинув туди гранату

Російський військовий. Фото: Міноборони РФ/Telegram

Військовослужбовець з так званої "Луганської народної республіки" замкнув у клітці армійців ЗС РФ та кинув туди гранату, внаслідок чого вони загинули. Відтак, його затримано та підозрюють у вбивстві.

Про це інформують російські Telegram-канали.

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Відомо, що військовослужбовця з "ЛНР" затримано за підозрою у вбивстві товаришів по службі. За версією слідства, він замкнув їх у клітці — "курнику", і кинув туди бойову гранату за відмову виконувати наказ.

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Зазначається, що 25 квітня військові слідчі порушили кримінальну справу проти 42-річного військовослужбовця Володимира. За версією силовиків, чоловік посварився з трьома своїми товаришами по службі наприкінці липня 2024 року в одному з пунктів тимчасової дислокації в "ДНР".

Того дня Володимир наказав своїм товаришам по службі — 35-річному Артему, 37-річному Роману і 23-річному Максимуму — доставити харчові продукти на передову.

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Однак чоловіки відмовилися виконувати завдання. З огляду на це російський загарбник вирішив провчити підлеглих. За попередніми даними, він затягнув їх у металеву клітку (яку військовослужбовці прозвали "курником"), зачинив двері й кинув туди бойову гранату Ф-1. Унаслідок вибуху всі троє військових зазнали множинних осколкових поранень. Один із них загинув на місці, незабаром померли й двоє інших.

Через кілька місяців стосовно російського окупанта порушено кримінальні справи за статтями вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом і замах на вбивство двох і більше осіб. Його затримано.

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Скриншот повідомлення

Раніше ми інформували, що російських загарбників, які потрапили в полон ЗСУ, перевіряють на поліграфах.

Крім того, нещодавно прикордонники затримали росіянина, який прикинувся киргизом і намагався виїхати з Одещини.

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