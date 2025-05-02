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Военный "ЛНР" запер в клетке солдат и бросил гранату

2 мая 2025 20:10
Евтушенко Алина - редактор
Военный "ЛНР" закрыл в клетке побратимов и бросил туда гранату
Российский военный. Фото: Минобороны РФ/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

Военнослужащий из так называемой "Луганской народной республики" запер в клетке армейцев ВС РФ и бросил туда гранату, в результате чего они погибли. Следовательно, он задержан и подозревается в убийстве.

Об этом информируют российские Telegram-каналы.

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Известно, что военнослужащий из "ЛНР" задержан по подозрению в убийстве сослуживцев. По версии следствия, он запер их в клетке — "курятнике", и бросил туда боевую гранату за отказ выполнять приказ.

Отмечается, что 25 апреля военные следователи возбудили уголовное дело против 42-летнего военнослужащего Владимира. По версии силовиков, мужчина поссорился с тремя своими сослуживцами в конце июля 2024 года в одном из пунктов временной дислокации в "ДНР".

В тот день Владимир приказал своим сослуживцам — 35-летнему Артему, 37-летнему Роману и 23-летнему Максимуму — доставить продукты питания на передовую.

Однако мужчины отказались выполнять задание. Учитывая это российский захватчик решил проучить подчиненных. По предварительным данным, он затащил их в металлическую клетку (которую военнослужащие прозвали "курятником"), закрыл дверь и бросил туда боевую гранату Ф-1. В результате взрыва все трое военных получили множественные осколочные ранения. Один из них погиб на месте, вскоре умерли и двое других.

Через несколько месяцев в отношении российского оккупанта возбуждены уголовные дела по статьям убийство, совершенное общеопасным способом и покушение на убийство двух и более лиц. Он задержан.

Росіяни вбивство
Скриншот сообщения

Ранее мы информировали, что российских захватчиков, которые попали в плен ВСУ, проверяют на полиграфах.

Кроме того, недавно пограничники задержали россиянина, который притворился киргизом и пытался выехать из Одесской области.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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