Россияне подрались за бесплатную гречневую кашу

Россияне толкаются в толпе, чтобы получить бесплатную гречневую кашу. Фото: российские Telegram-каналы

В городах России местные жители дрались за бесплатную гречневую кашу. Так называемый "Поезд Победы" приезжал в ряд городов России, и из него раздавали местным жителям гречку.

Об этом информируют российские Telegram-каналы.

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Отмечается, что в Удмуртии (РФ) местные жители подрались возле "Поезда Победы", с которого раздавали бесплатную гречневую кашу.

В четверг, 1 мая, в город Сарапул в Удмуртии прибыл "Поезд Победы", стилизованный под период Второй мировой войны. Местные жители собрались возле железнодорожного вокзала для встречи поезда, с которого волонтеры раздавали бесплатную гречневую кашу. Это вызвало конфликты и давку среди присутствующих.

Россияне толкаются в толпе, чтобы получить бесплатную гречневую кашу. Фото: российские Telegram-каналы

"Голодные сарапульчане в очереди за кашей гречневой. Все проголодались, смотрите! Ужас какой! Три дня специально не ели, чтобы каши поесть гречневой. Конец света, убийства за кашу", — говорит на видео одна из местных жительниц.

Второе видео снято в городе Янаул Башкортостана, куда также прибыл "Поезд Победы", где на перроне произошла драка. По словам пользователей соцсетей, там также возникла давка из-за гречневой каши, которой бесплатно угощали местных жителей.

Напомним, что недавно военный из "ЛНР" запер в клетке армейцев ВС РФ и бросил туда гранату.

В частности, недавно пограничники задержали россиянина, который притворился киргизом и пытался выехать из Одесской области.