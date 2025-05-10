У Москві поліція побила Олександра Клєвітова за плакат "Ні війні!" 9 травня

Олександр Клєвітов з плакатом. Фото: ОВД-Инфо

У Москві, на Пушкінській площі, поліцейські затримали активіста Олександра Клєвітова, який 9 травня вийшов з плакатом "Ні війні!". У відділку юнака побили.

Про це пише ОВД-Инфо.

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Побиття активіста

За даними організації "ОВД-Инфо", Клєвітов вийшов з одиночним пікетом на Пушкінську площу у Москві у День перемоги — 9 травня. У руках він тримав плакат із написом "Ні війні!" — його швидко затримали працівники поліції.

Активіста доправили до відділку поліції, де, як він сам розповів згодом, його побили. Наступного дня Клєвітова відпустили, але одразу після звільнення він вирушив до травмпункту, щоб зафіксувати тілесні ушкодження.

На хлопця склали адміністративний протокол за статтею про "дискредитацію Збройних сил Російської Федерації". Як зазначають правозахисники, це правопорушення не передбачає адміністративного арешту як форми покарання, тому утримування активіста в поліції цілу ніч було незаконним.

Олександр Клєвітов. Фото: соцмережі

А у Франції росіяни посварились між собою, тому на 9 травня у Парижі було два "Безсмертних полки".

Також ми писали, що у центрі Києва правоохоронці зафіксували кілька порушень під час покладання квітів до "вічного вогню" у Парку Слави.