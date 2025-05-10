В Москве полиция избила Александра Клевитова за плакат "Нет войне!" 9 мая

Александр Клевитов с плакатом. Фото: ОВД-Инфо

В Москве на Пушкинской площади полицейские задержали активиста Александра Клевитова, который 9 мая вышел с плакатом "Нет войне!". В отделении юношу избили.

Об этом пишет ОВД-Инфо.

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Избиение активиста

По данным организации "ОВД-Инфо", Клеевитов вышел с одиночным пикетом на Пушкинскую площадь в Москве в День победы — 9 мая. В руках он держал плакат с надписью "Нет войне!" — его быстро задержали сотрудники полиции.

Активиста доставили в отделение полиции, где, как он сам рассказал впоследствии, его избили. На следующий день Клевитова отпустили, но сразу после освобождения он отправился в травмпункт, чтобы зафиксировать телесные повреждения.

На парня составили административный протокол по статье о "дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации". Как отмечают правозащитники, это правонарушение не предусматривает административного ареста как формы наказания, поэтому удерживание активиста в полиции всю ночь было незаконным.

Александр Клевитов. Фото: соцсети

А во Франции россияне поссорились между собой, поэтому на 9 мая в Париже было два "Бессмертных полка".

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