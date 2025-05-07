У Москві чоловік стрибнув із мосту з плакатом "Путін — Гітлер"

Плакат, з яким стрибнув чоловік. Фото: росЗМІ

Волонтер "Нємцова моста" у вівторок, 6 травня, влаштував акцію біля Кремля у Москві РФ. Він переліз через парапет мосту й стрибнув у Москва-річку з плакатом Putin — Hitler.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Акція у Москві

Активіст Григорій Саксонов вчора зістрибнув у воду з Великого Москворецького мосту з плакатом Putin — Hitler, його затримали та склали на нього протоколи через "порушення правил мітингів" та "непокору поліції".

Волонтер провів ніч у відділенні поліції. У суді він назвав свій протест "антифашистським запливом", але водний "пікет" не відбувся — мотузка з плакатом обірвалася. Йому призначили штраф у розмірі 20 тисяч рублів.

Також затримали журналістку Sotavision Вероніку Орлову, яка знімала акцію на відео — на неї також склали протокол через "порушення правил мітингів". Як пишуть російські ЗМІ, біля будівлі МВД вона нібито виривалася, тому був ще один протокол — про "непокору співробітникам поліції".

Під час розгляду в суді Орлова розповіла, що 6 травня була акредитована на засідання Верховного суду, куди приїхала заздалегідь і вирішила прогулятися до мосту. Там вона побачила мотузку, що звисала, і катер МНС, "дістала телефон і зробила три відеоролики". А вже через 15 хвилин її затримала поліція.

Суд призначив журналістці 13 діб адміністративного арешту.

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