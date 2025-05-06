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Як оплата — у РФ таксист забрав телефон в пасажира

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Дата публікації: 6 травня 2025 09:47
Забрав телефон в пасажира — в Росії таксист накинувся на людину
Таксі в Росії. Фото: росЗМІ

В російському Санкт-Петербурзі водій таксі забрав у пасажира з інвалідністю телефон. Таким чином він "взяв оплату" за проїзд.

Про це пишуть росЗМІ.

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Скандальний інцидент у російському таксі

Як відомо, інцидент трапився ввечері 4 травня. Тоді таксист, який приїхав в Росію на заробітки, підвозив чоловіка з інвалідністю. В кінці поїздки той дав водієві купюру, але в нього не виявилось решти. Після цього, клієнт хотів піти, не заплативши за поїздку, але таксист відібрав у нього телефон. 

Однак на цьому історія не закінчилася, адже за пасажира почали захищатися перехожі. Вони викликали поліцію і повернули телефон чоловіку. Натомість водій таксі захотів розібратися в ситуації по-своєму, не чекаючи поліцію. Він зателефонував своїм друзям, які приїхали на місце події, знову забрали в пасажира телефон і зникли. 

Таксиста все ж затримали і склали проти нього адмінпротокол. Наразі вирішують, чи порушувати проти нього кримінальну відповідальність. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в РФ школярки отруїлися горілкою та речовинами на концерті. Їх нібито пригостив незнайомець в черзі.

Крім того, в Росії місцеві побилися за безоплатну гречку. У низку російських міст прибув "Поїзд Перемоги", який роздавав кашу безкоштовно. 

бійка таксі телефони Росія оплата
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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