Забрал телефон у пассажира — в России таксист набросился на человека

Такси в России. Фото: росСМИ

В российском Санкт-Петербурге водитель такси забрал у пассажира с инвалидностью телефон. Таким образом он "взял оплату" за проезд.

Об этом пишут росСМИ.

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Скандальный инцидент в российском такси

Как известно, инцидент произошел вечером 4 мая. Тогда таксист, который приехал в Россию на заработки, подвозил мужчину с инвалидностью. В конце поездки тот дал водителю купюру, но у него не оказалось сдачи. После этого, клиент хотел уйти, не заплатив за поездку, но таксист отобрал у него телефон.

Однако на этом история не закончилась, ведь за пассажира начали защищаться прохожие. Они вызвали полицию и вернули телефон мужчине. Зато водитель такси захотел разобраться в ситуации по-своему, не дожидаясь полицию. Он позвонил своим друзьям, которые приехали на место происшествия, снова забрали у пассажира телефон и скрылись.

Таксиста все же задержали и составили против него админпротокол. Сейчас решают, возбуждать ли против него уголовную ответственность.

Напомним, ранее мы писали, что в РФ школьницы отравились водкой и веществами на концерте. Их якобы угостил незнакомец в очереди.

Кроме того, в России местные подрались за бесплатную гречку. В ряд российских городов прибыл "Поезд Победы", который раздавал кашу бесплатно.