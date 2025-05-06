Банк у РФ зателефонував жінці 440 разів і отримав великий штраф
Один із банків у РФ оштрафували за спам-дзвінки боржниці. Оператори подзвонили жінці 440 разів.
Про це повідомляють росЗМІ.
Як російський банк оштрафували за спам
Росіянка взяла кредит у банку і згодом перестала обслуговувати борг, після чого на телефон жінки почали надходити численні дзвінки.
Загалом за вісім днів на телефон росіянки від банку надійшло 440 дзвінків — це значно перевищує законодавчо дозволену кількість контактів із боржником.
Банк було визнано винним у порушенні, кредитно-фінансову організацію зобов'язали сплатити штраф у розмірі 100 тисяч рублів (приблизно 51 тисяча грн).
Нагадаємо, що у РФ стався резонансний інцидент на цвинтарі. Група людей влаштувала галасливе застілля прямо серед могил, прихопивши із собою святкову їжу, у тому числі паски, взяті з чужих поминальних місць.
Крім того, росіяни билися за безоплатну гречану кашу. Так званий "Поїзд Перемоги" приїздив у низку міст Росії, щоб роздавати місцевим мешканцям гречку.
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