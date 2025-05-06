Банк в РФ позвонил женщине 440 раз и получил большой штраф

Звонки женщине. Фото: depositphotos

Один из банков в РФ оштрафовали за спам-звонки должнице. Операторы позвонили женщине 440 раз.

Об этом сообщают росСМИ.

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Россиянка взяла кредит в банке и впоследствии перестала обслуживать долг, после чего на телефон женщины начали поступать многочисленные звонки.

Всего за восемь дней на телефон россиянки от банка поступило 440 звонков — это значительно превышает законодательно разрешенное количество контактов с должником.

Банк был признан виновным в нарушении, кредитно-финансовую организацию обязали уплатить штраф в размере 100 тысяч рублей (примерно 51 тысяча грн).

Напомним, что в РФ произошел резонансный инцидент на кладбище. Группа людей устроила шумное застолье прямо среди могил, прихватив с собой праздничную еду, в том числе куличи, взятые с чужих поминальных мест.

Кроме того, россияне дрались за бесплатную гречневую кашу. Так называемый "Поезд Победы" приезжал в ряд городов России, чтобы раздавать местным жителям гречку.