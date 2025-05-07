В Москве мужчина прыгнул с моста с плакатом "Путин — Гитлер"

Плакат, с которым прыгнул мужчина. Фото: росСМИ

Волонтер "Немцова моста" во вторник, 6 мая, устроил акцию возле Кремля в Москве РФ. Он перелез через парапет моста и прыгнул в Москва-реку с плакатом Putin — Hitler.

Об этом пишут российские СМИ.

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Активист Григорий Саксонов вчера спрыгнул в воду с Большого Москворецкого моста с плакатом Putin — Hitler, его задержали и составили на него протоколы за "нарушение правил митингов" и "неповиновение полиции".

Волонтер провел ночь в отделении полиции. В суде он назвал свой протест "антифашистским заплывом", но водный "пикет" не состоялся — веревка с плакатом оборвалась. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Также задержали журналистку Sotavision Веронику Орлову, которая снимала акцию на видео — на нее также составили протокол из-за "нарушения правил митингов". Как пишут российские СМИ, у здания МВД она якобы вырывалась, поэтому был еще один протокол — о "неповиновении сотрудникам полиции".

Во время разбирательства в суде Орлова рассказала, что 6 мая была аккредитована на заседание Верховного суда, куда приехала заранее и решила прогуляться к мосту. Там она увидела свисающую веревку и катер МЧС, "достала телефон и сделала три видеоролика". А уже через 15 минут ее задержала полиция.

Суд назначил журналистке 13 суток административного ареста.

Напомним, в Санкт-Петербурге водитель такси забрал у пассажира с инвалидностью телефон в качестве "оплаты" за проезд.

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