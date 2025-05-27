Гигантские слизни в Москве июнь - новости России

Гигантский слизняк, который скоро оккупирует Москву. Фото: mycoweb

Уже в июне улицы столицы Российской Федерации Москвы могут заполнить гигантские слизни. Они являются опасными не только для животных, но и для людей, угрожая москвичам сильной аллергией.

Об этом сообщил сотрудник биологического факультета Московского государственного университета Вадим Марьинский.

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В ближайшие недели столицу Российской Федерации может накрыть нашествие гигантских слизней.

Речь идет о моллюсках Arion vulgaris.

По словам Вадима Марьинского, если погода в Москве будет теплой, то гигантские моллюски заполнят городские улицы уже во второй половине июня.

При более прохладной погоде нашествие гигантских слизней начнется в июле.

Чем моллюски угрожают москвичам

Ученый объяснил, чем гигантские слизни Arion vulgaris опасны для животных и людей.

Животные, в частности, собаки, которых в Москве большое количество, могут получить от этих моллюсков глистов. Кроме того, съев слизня, животное получит расстройство желудочно-кишечного тракта.

Москвичи же, если даже они не будут есть улиток, все равно находятся в группе риска — так, контакт кожи человека с моллюском может обернуться сильной аллергической реакцией.

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